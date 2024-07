Financiën consulteert Fiscale verzamelwet 2026

Het is een verzamelwetsvoorstel met een aantal maatregelen over directe belastingen, de indirecte belastingen, de douane, toeslagen, het formeel belastingrecht, de provinciewet en het invorderingsrecht, waarvan de invoering wordt beoogd per 1 januari 2026.

Uitzendregeling eigen woning uitgebreid

In de verzamelwet wordt onder meer geregeld dat de uitzendregeling in de eigenwoningregeling wordt uitgebreid naar partners, kinderen ouder dan 27 jaar en andere personen die voor de tijdelijke verhuizing tot het huishouden van de uitgezonden woningeigenaar behoorden. Zo blijft de hypotheekrenteaftrek in stand, ook als de woningeigenaar tijdelijk in het buitenland woont en werkt. Ook worden de voorwaarden voor de uiterste ingangsdatum van lijfrenterekeningen en -beleggingen gelijkgetrokken met die voor lijfrenteverzekeringen.

Aftrekbeperking gemengde kosten

Het voorstel sleutelt verder aan de samenloop tussen de werkkostenregeling en de aftrekbeperking voor gemengde kosten: ‘Voor het bepalen van het bedrag aan gemengde kosten dat in aftrek wordt beperkt, wordt aangesloten bij het loon waarover ten laste van de betreffende werknemers daadwerkelijk loonbelasting wordt ingehouden. Hiermee is beoogd de administratieve eenvoud en praktische uitvoerbaarheid van de aftrekbeperking te herstellen.’

Ook wordt voor de deelnemingsverrekening, de verrekening bij buitenlandse ondernemingswinsten en de verrekening bij voordelen uit hoofde van een gecontroleerd lichaam vastgelegd dat een belastingplichtige niet in elk toekomstig jaar (opnieuw) bezwaar kan maken tegen een voor een eerder jaar reeds bij beschikking vastgesteld over te brengen bedrag voor de vennootschapsbelasting.

Met de voorgestelde wetswijziging krijgen ANBI’s ook de plicht om de gegevens voor de publicatieverplichting via een standaardformulier langs elektronische weg aan te leveren bij een centraal digitaal punt dat wordt gefaciliteerd door de Belastingdienst.

Reageren op de consultatie kan online.