Belasting voor superrijken stap dichterbij

De landen van de G20 zijn bijeen in Rio de Janeiro en zijn het erover eens dat er een extra belasting moet komen voor mensen die meer dan 30 miljoen dollar bezitten. Deze groep moet ‘effectief belast’ gaan worden, maar daar is nog geen minimumpercentage aan gekoppeld. ‘Ongelijkheid in welvaart en inkomen ondermijnen de economische groei en sociale samenhang en verergeren sociale kwetsbaarheid.’ De Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz pleit ervoor om in november, als de regeringsleiders van de G20 naar Rio trekken, ook daadwerkelijk een minimumpercentage vast te stellen. Directeur-generaal van het IMF Kristalina Georgieva noemt de eerste afspraken ‘opportuun en welkom’.

Internationale samenwerking

Belasting blijft een constitutioneel recht van staten, zo stelt de G20 in een verklaring, maar internationale samenwerking kan helpen om dat recht effectief uit te oefenen. De toplanden verwachten veel van automatische gegevensuitwisseling. ‘Alle belastingbetalers, ook de ultravermogenden, moeten eerlijk bijdragen aan belastingen. Agressieve belastingontwijking of -ontduiking kan de eerlijkheid van belastingstelsels ondermijnen.’ Elk land kan nu al autonoom werken aan verbetering van het eigen belastingsysteem, voegt de G20 daaraan toe.