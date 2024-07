Nike betaalt nauwelijks belasting in Nederland dankzij fiscale constructies

De Nike Trading Company, gevestigd in Hilversum, coördineert jaarlijks de verkoop van ongeveer een miljard schoenen, kledingstukken en accessoires. Ondanks deze omvangrijke operatie draagt het bedrijf weinig bij aan de Nederlandse schatkist.

Complexe structuren

Nike ontwijkt belasting door complexe internationale financiële structuren te gebruiken. Zo worden de meeste winsten geboekt in Singapore, waar de belastingtarieven lager zijn dan in Nederland. Bovendien verplaatst het bedrijf winsten naar belastingparadijzen zoals Panama en maakt gebruik van hoge kostenposten om belastbare winsten te minimaliseren. Internationale bedrijven kunnen in Panama een nieuw kantoor opzetten, en van daaruit betaald advies geven aan dochterbedrijven in andere landen. Over de inkomsten daaruit heft het Midden-Amerikaanse land geen belasting.

De Nederlandse tak van Nike, die opereert vanuit Singapore, boekte in 2019 een brutowinst van één miljard dollar, maar rapporteerde vrijwel dezelfde hoeveelheid aan kosten. Hierdoor bleef er slechts 27 miljoen dollar over om te belasten. Verdere verplaatsing van winsten naar Panama, waar belastingvoordelen gelden, droeg bij aan de minimale belastingafdracht.

Geld terug

In 2020 en 2021 wist Nike zelfs geld terug te krijgen van de Nederlandse fiscus door winsten en verliezen te verrekenen binnen een fiscale eenheid. Het lijkt er op dat de Belastingdienst zich tot nu toe soepel opstelt ten aanzien van de fiscale constructies, schrijft Trouw. Nike houdt vol dat het zich aan alle relevante wetten en regels houdt.

Bron: Trouw