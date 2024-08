Vitesse redt proflicentie en relatie met BDO

Vitesse kreeg afgelopen zaterdag het verlossende woord van de onafhankelijke beroepscommissie licentiezaken van de KNVB, die eerder nog had aangegeven dat de proflicentie zou worden ingetrokken, tenzij er een sluitende begroting op tafel kwam – eerder was er een tekort van € 6 miljoen. En die begroting is er na twee uitgestelde deadlines gekomen.

Russische banden

De club gaat gebukt onder een schuldenlast van € 19 miljoen, maar heeft dankzij een akkoord met de Common Group van de voornaamste schuldeiser Coley Parry het vege lijf gered. Bovendien is er met ondernemer Guus Franke nog een gegadigde om de club over te nemen. Een van de voorwaarden om de proflicentie te krijgen, was verder het bezit van een controlerend accountant. Die rol vervulde BDO, maar die weigerde eerder dit jaar zijn handtekening te zetten onder de jaarcijfers omdat de club in Russische handen was. Dat was voor ING met het ook op de sanctiewetgeving ook de reden om de bankrekening op te zeggen. De plooien met BDO en bank zijn volgens algemeen directeur Edwin Reijntjes echter gladgestreken. De aandelen zijn overgedragen aan de stichting Vitesse Voor Altijd.

De Arnhemse club heeft dan wel een licentie, maar moet door de degradatie vorig seizoen wel een toontje lager zingen: aanstaand weekend wacht de eerste wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie.