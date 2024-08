Rabobank gunt controleopdracht aan EY, KPMG voorlopig zonder bankklanten

KPMG zal de komende jaren als enige van de Big Four geen grote Nederlandse bank als klant hebben. EY krijgt de controleopdracht van Rabobank en PwC van ABN Amro. Eerder dit jaar verloor KPMG ook ING aan Deloitte.

Het controleren van de cijfers van banken behoort tot de meest complexe en lucratieve opdrachten voor accountants. Zo bedroeg de factuur van KPMG aan ING in 2023 maar liefst €30 miljoen, meldt het FD. De jaarrekeningcontrole van de grote banken in Nederland wordt in het algemeen verdeeld tussen de grote vier. BDO en Mazars hebben weliswaar ook een OOB-vergunning, maar dingen vrijwel nooit serieus mee naar controleopdrachten van grote financiële instellingen.

KPMG

Nu KPMG in 2026 verplicht afscheid moet nemen van ING, blijft het enkel met de kleinere Van Lanschot Kempen als bankklant over. Het verlies van Rabobank als klant maakt het voor KPMG moeilijker om een ervaren team op te bouwen voor bankcontroles. Ondanks het verkrijgen van de controleopdracht voor beursbedrijf Euronext, wat als een troostprijs wordt gezien, blijft KPMG kwetsbaar in de huidige markt.

EY

EY, dat door het binnenhalen van Rabobank zijn positie in de bankensector versterkt, zag eerder ABN Amro en Euronext naar concurrenten vertrekken. De keuze van Rabobank om met EY in zee te gaan voorkomt dat EY een aanzienlijk marktaandeel in de financiële sector verliest.

Bron: FD