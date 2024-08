Calamiteitenverlof: zo werkt het

Wanneer een medewerker onverwacht voor een bijzondere persoonlijke situatie komt te staan, kan diegene even niet werken. Toch is het dan niet de bedoeling dan iemand zich ziekmeldt, maar calamiteitenverlof opneemt. Verzuimspecialist Sazas legt in dit artikel uit wat de regels rond dit korte verzuimverlof zijn, zodat de werkgever hier rekening mee kan houden.

Dit is calamiteitenverlof

Iedere medewerker heeft volgens de wet recht op verlof bij ‘bijzondere’ of ‘dringende’ omstandigheden, om zo een privéprobleem op te kunnen lossen. De werkgever is in deze onverwachte gevallen verplicht om de medewerker verlof te geven. Dit verlof gaat niet van de vakantiedagen af en betaalt de werkgever dus door.

Voorbeelden van calamiteitenverlof

Denk bij calamiteitenverlof bijvoorbeeld aan:

Bijzondere situaties zoals het overlijden van een direct familielid, de bevalling van een partner, een ziek kind van school halen of noodsituaties in huis;

Dokters- of ziekenhuisafspraken die niet buiten werktijd ingepland kunnen worden;

Wettelijke verplichtingen die niet buiten werktijd ingevuld kunnen worden, zoals het moeten verschijnen voor de rechtbank;

Stemmen tijdens verkiezingen, als dit niet buiten werktijd lukt.

Verschil tussen calamiteitenverlof en buitengewoon verlof

Calamiteitenverlof is anders dan buitengewoon verlof. Bij calamiteitenverlof gaat het om spoedgevallen die onvoorspelbaar zijn. Bij buitengewoon verlof gaat het wel om bijzondere situaties, maar niet om spoed. Denk bijvoorbeeld aan een verhuizing, huwelijk, bezoek aan de tandarts of psycholoog of een rijexamen. Buitengewoon verlof, ofwel bijzonder verlof, hoeft de werkgever in principe niet door te betalen. Calamiteitenverlof, ofwel kort verzuimverlof, wel.

Lengte calamiteitenverlof

De lengte van het calamiteitenverlof verschilt per situatie. Dit kan lopen van een paar uur tot enkele dagen. De wet biedt hiervoor geen richtlijnen. Een redelijk verzoek tot kort verzuimverlof mag de werkgever echter niet afwijzen. Samen met de medewerker bespreekt hij of zij wat een redelijke tijdsduur is voor de situatie.

Loon doorbetalen bij calamiteitenverlof

Betaald calamiteitenverlof is iets waar alle medewerkers binnen het bedrijf recht op hebben: van vakantiekrachten tot fulltimers. De medewerker moet het korte verzuimverlof direct aanvragen zodra de onverwachte situatie zich voordoet, en kan waar nodig verlengd worden.

In de wet staat dat de werkgever het salaris moet doorbetalen tijdens dit verlof. De kosten worden niet gedekt door een verzuimverzekering, omdat het niet wordt gezien als ziekte. Voor ander kort verzuim kan de werkgever zich wel verzekeren .

Maak duidelijke afspraken over calamiteitenverlof

Het is verstandig om binnen de organisatie duidelijke afspraken te maken over calamiteitenverlof. Zeker omdat de wet alleen richtlijnen geeft. De werkgever kan deze afspraken bijvoorbeeld opnemen in het personeelshandboek of het verzuimbeleid. Zo weten medewerkers waar zij aan toe zijn en hoeft de werkgever niet in discussie als de situatie zich voordoet.

Ben je benieuwd hoe de werkgever deze afspraken kan vastleggen? Download gratis het voorbeeld verzuimprotocol van Sazas.

