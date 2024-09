Opdrachtgevers steeds huiveriger voor inhuren zzp’ers

RTL concludeert dat uit een onderzoek onder 1.500 zelfstandigen uit het eigen nieuwspanel. 15 procent van de zelfstandigen merkt dat opdrachtgevers terughoudender worden met de inhuur van zzp’ers. Ze verlengen opdrachten niet of zelfstandigen worden uitgesloten bij aanbestedingen en vacatures.

Bijna niemand zou terug willen naar vaste baan

Per 1 januari gaat de Belastingdienst strenger handhaven op schijnzelfstandigheid en dat leidt nu al tot onrust onder opdrachtgevers. 14 procent van de zzp’ers maakt zich dan ook zorgen over de aanstaande strengere handhaving, maar slechts 7 procent geeft aan weer in vaste dienst te gaan als het zzp’er zijn moeilijker wordt.

Advocaat Boris Emmerig krijgt steeds meer vragen van bedrijven die werken met zelfstandigen. Sommige bedrijven stoppen volgens hem inmiddels radicaal met het inhuren van zelfstandigen, uit angst voor een naheffing of boetes. Een ander deel zal mensen blijven inhuren. ‘En dan is er ook de groep die wil weten of ze het wel goed doen. Je kunt het hartstikke mooi opschrijven op papier, maar uiteindelijk gaat het om hoe het in de praktijk gaat.’

Minister Van Hijum van Sociale Zaken vindt het logisch dat bedrijven nu kritisch nadenken over de inhuur van zzp’ers. In bepaalde sectoren is het ‘de juiste conclusie dat bedrijven terughoudender zijn’, zegt hij.

Bron: RTL