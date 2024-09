PwC-partners ruimen het veld vanwege nieuwe klant

PwC nam in 2021 Focus Orange over, een adviesbureau dat organisaties met een datagedreven aanpak helpt bij het optimaliseren van hun investering in human resources. Eigenaren Welmers en Doornbos werden na de deal partner bij PwC Workforce, met als doel om de activiteiten van het adviesbureau binnen het accountantskantoor naar een hoger plan te tillen.

Gezamenlijk belang

Maar na drie jaar komt daar echter alweer een einde aan, blijkt uit een post op LinkedIn van Welmers. PwC wordt namelijk per 1 januari 2025 de accountant van een partij die investeert in Crunchr, een people analytics platform voor HR en people analytics teams. Dat is een technologie spin-off van Focus Orange, waar Welmers en Doornbos nog altijd een aandelenbelang in hebben.

Onafhankelijkheidseisen

En daar ontstaat het probleem, schrijft de inmiddels opgestapte partner. “Wetgeving inzake onafhankelijkheid van externe accountants bepaalt dat het niet is toegestaan dat PwC-partners een gemeenschappelijk financieel belang hebben samen met een audit klant.” Voor PwC was het kennelijk geen optie om de klant niet aan te nemen, blijkt uit de LinkedIn-post van Welmers: “Om te voldoen aan deze strikte onafhankelijkheidseisen, hebben we samen met PwC verschillende oplossingen onderzocht. Helaas hebben deze inspanningen niet het gewenste resultaat opgeleverd. Zowel PwC als Ronald Doornbos en ik betreuren het dat als gevolg hiervan ons afscheid helaas onvermijdelijk is geworden.”

Een woordvoerder van PwC heeft woensdagmiddag niet gereageerd op een verzoek om een reactie.