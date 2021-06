PwC breidt P&O-praktijk uit met overname Focus Orange

PwC neemt per 1 juli Focus Orange over, een adviesbureau dat organisaties met een datagedreven aanpak helpt bij het optimaliseren van hun investering in human resources. Met de overname spelen beide organisaties naar eigen zeggen in op de snelle en ingrijpende veranderingen in het pensioenlandschap en op het gebied van beloningsstrategie en werkgeverspropositie.

Bas van de Pas, partner bij PwC: “Het is voor onze klanten essentieel om de menselijke kant binnen de bedrijfsstrategie te blijven versterken en optimaliseren. Al vele jaren bieden wij hun service op gebieden als reward-strategie, pensioenontwikkeling en transformatie van de workforce ondermeer naar aanleiding van fusies en reorganisaties. Daar komt nu de impact bij van een verandering in de benodigde vaardigheden om in de toekomst bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Met de komst van Focus Orange halen we hoogstaande expertise en ervaring in huis om op deze specialistische vakgebieden onze positie verder te versterken.”

Met de komst van de ervaren adviseurs van Focus Orange versterkt PwC de People & Organisation-praktijk en is het nog beter in staat om klanten te kunnen blijven adviseren bij complexe vraagstukken. Van de Pas: “De omgeving waarin organisaties opereren, verandert snel. Bij al deze veranderingen is de menselijke component cruciaal voor het succes van een organisatie. Het samengaan met Focus Orange geeft een nieuwe impuls aan de verdere ontwikkeling van een onderscheidende dienstverlening die organisaties helpt bij de transformatie naar het werk van de toekomst.”

Al jarenlang biedt PwC hulp aan organisaties op onderwerpen als de transformatie van het personeelsbestand naar een duurzamere toekomst, de impact van automatisering op de vaardigheden van werknemers en de effecten van een veranderend pensioenstelsel. Deze P&O-vraagstukken worden de komende jaren alleen nog maar belangrijker, verwacht het accountantskantoor. Met de kennis en expertise van Focus Orange kan PwC deze organisaties nog beter bedienen.

Focus Orange

“Focus Orange is tien jaar geleden begonnen als nieuwe speler in de advieswereld en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardig adviseur van werkgevers en pensioenfondsen. Dit succes is niet onopgemerkt gebleven”, aldus Ronald Doornbos van Focus Orange. “Na tien jaar staat Focus Orange op het kantelpunt van autonoom verder groeien, of juist nu de positie in de Nederlandse markt versneld te vergroten in samenwerking met een strategische partner. De ambitie, propositie naar de markt en organisatiestructuur van PwC passen helemaal bij onze huidige positie: een strategische focus op Future of Work en een geïntegreerde People & Organisation adviespraktijk.”

Bron: PwC