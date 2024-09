Coalitiepartijen willen contante betalingen niet verder inperken

De coalitiepartijen NSC, PVV en BBB vinden de limiet van 3000 euro voor contante betalingen die het kabinet wil invoeren te rigide. Zij stellen voor in plaats daarvan het plafond vast te stellen op 10.000 euro. Dat bleek maandag tijdens een commissiedebat over de Wet plan van aanpak witwassen.

De VVD is kritisch over het voorstel van de coalitiegenoten en waarschuwt dat dit gevolgen kan hebben voor de schatkist, omdat Nederland bij afzwakking van de maatregel geld uit Brussel kan mislopen. Ook minister Eelco Heinen (Financiën) vindt het “echt onverstandig.” Hij benadrukt dat het wetsvoorstel om een limiet van 3000 euro in te stellen “niet van de categorie burgertje pesten” is, maar hard nodig om witwassen van crimineel geld tegen te gaan.

Het plan om een grens te stellen aan contante betalingen is al enige jaren oud. De maatregel is bedoeld om witwassen van crimineel geld en financiering van terrorisme tegen te gaan. Inmiddels is er ook een Europese verordening die lidstaten voorschrijft een limiet van maximaal 10.000 euro te hanteren.

Weerstand

De drie coalitiepartijen willen daar geen schep bovenop doen. Het bedrag van 3000 euro is “niet goed onderbouwd en te streng”, zegt NSC-Kamerlid Agnes Joseph. Zij krijgt bijval van PVV’er Henk de Vree. “Waarom zou Nederland de eigen economie onder druk zetten met maatregelen die verder gaan dan waar de EU om vraagt?” De Vree denkt zelfs dat een limiet op contante betalingen “helemaal niets oplost”. BBB’er Henk Vermeer vreest dat door de maatregel de praktische waarde van contant geld onder druk komt te staan.

Coronaherstelfonds

Nederland heeft de grens van 3000 euro opgenomen in de hervormingsplannen waarmee het aanspraak wil maken op geld uit het Europese coronaherstelfonds. Voert het kabinet die plannen niet uit, dan kan dat leiden tot een korting van 600 miljoen euro, waarschuwde toenmalig minister Steven van Weyenberg (Financiën) dit voorjaar. Maar welk maximumbedrag uiteindelijk in de wet komt te staan, heeft volgens zijn opvolger Heinen geen gevolgen voor de Nederlandse aanspraak op geld uit het coronaherstelfonds.

Heinen wijst er bovendien op dat ook bedrijven in grote meerderheid de bovengrens van 3000 euro steunen. “Je maakt hier ondernemers minder blij mee”, zegt hij over het coulantere voorstel van NSC, PVV en BBB. “En criminelen hangen de vlag uit.” De doorsnee consument zal er volgens de minister weinig van merken. “Een gewone consument doet niet dagelijks transacties van duizenden euro’s.” Ook justitieminister David van Weel is ervan overtuigd dat het wetsvoorstel helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.