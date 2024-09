Universiteit Maastricht, BDO en Afas onderzoeken duurzaamheid bij familiebedrijven

Maastricht University Center for Entrepreneurship and Innovation, BDO en Afas Software gaan onderzoek doen naar de uitdagingen en kansen voor Nederlandse familiebedrijven ten aanzien van de ecologische verduurzamingsopgave. Daarbij wordt ecologische duurzaamheid gedefinieerd als de inzet van het familiebedrijf om nadelige effecten op het milieu te minimaliseren en tegelijkertijd een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ecologische stabiliteit op de lange termijn te maximaliseren.

Motivatie, kansen en bedreigingen

Onderzoekster Anita van Gils buigt zich de komende tijd over vragen als: welke rol speelt duurzaamheid bij de continuïteit van het familiebedrijf? En wat is de invloed van de toekomstige generatie hierop? Ze gaat huidige bestuurders en (potentiële) opvolgende generaties van een groot aantal Nederlandse familiebedrijven bevragen. ‘Het onderzoek richt zich dit jaar op ‘ecologische duurzaamheid’, een onderwerp dat belangrijk is in de strategie van alle drie de onderzoekspartners. We hopen onder andere te identificeren wat verschillende familiegeneraties motiveert om te investeren in ecologische duurzaamheid, welke kansen en bedreigingen ze hierbij moeten overwinnen en welke resultaten ze ervaren. De doelstelling is om de opgedane kennis via presentaties en publicaties te delen met families, adviseurs, wetenschappers en overheden.’

Het onderzoek wordt naar verwachting afgerond in het laatste kwartaal van 2024. De uitkomsten worden gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2025.