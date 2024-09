Brancheorganisatie teleurgesteld in mobiliteitsplannen kabinet

RAI Vereniging uit stevige kritiek op de kabinetsplannen zoals gepresenteerd op Prinsjesdag en in het regeerprogramma. De brancheorganisatie voor mobiliteit vindt de voorstellen op het gebied van mobiliteit teleurstellend, zowel qua betaalbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid als bereikbaarheid.

Volgens RAI Vereniging ondermijnt het gebrek aan investeringen in innovatie de concurrentiekracht van de sector. Daarnaast benadrukt de vereniging de noodzaak van voorspelbaar overheidsbeleid voor zowel ondernemers als consumenten.

Belastingdruk automobilisten

Een belangrijk punt van kritiek is de toenemende belastingdruk op automobilisten. Het kabinet wil 19,3 miljard euro ophalen via belastingen op auto’s, motorrijtuigen en accijnzen. RAI Vereniging ziet echter dat de kosten voor mobiliteit hierdoor vooral voor mensen met een lager inkomen onbetaalbaar worden, wat hun mobiliteit beperkt.

Elektrische auto

Op het gebied van duurzaamheid wordt met name de elektrische rijder hard getroffen, constateert de brancheorganisatie. Het kabinet verlaagt het correctiepercentage voor elektrische auto’s in de motorrijtuigenbelasting, terwijl de verkoop van elektrische voertuigen al stagneert. RAI Vereniging vreest dat dit het behalen van de klimaatdoelen in gevaar brengt.

Verkeersveiligheid

Ook verkeersveiligheid komt onvoldoende aan bod, stelt de vereniging. Het regeerprogramma blijft volgens hen vaag over concrete maatregelen om de toenemende verkeersslachtoffers te verminderen. Daarnaast mist de brancheorganisatie plannen voor betere handhaving om verkeersovertredingen tegen te gaan.

Zero-emissiezones

Ten slotte uit de vereniging zorgen over het uitstellen van zero-emissiezones, die vanaf 2025 door gemeenten ingevoerd mogen worden. Dit creëert verwarring bij ondernemers die al hebben geïnvesteerd in schone voertuigen. RAI Vereniging pleit voor duidelijkheid over de invoering en voldoende laadmogelijkheden.

RAI Vereniging benadrukt het belang van innovatie voor de sector, maar ziet dat het kabinet hierin tekortschiet, vooral door de afbouw van het Nationaal Groeifonds. Dit belemmert volgens de brancheorganisatie de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse mobiliteitssector.