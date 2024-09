Raethuis: In één klik van actuele cijfers naar een complete jaarrekening

Raethuis Accountants, een accountantskantoor met 15 medewerkers in Heerenveen, heeft onlangs een ingrijpende transformatie doorgemaakt in hun bedrijfsprocessen. Door de integratie van Yuki voor boekhouding en Visionplanner

Compilation voor jaarrekeningen heeft het kantoor een significante efficiëntieslag gemaakt. In een aankomend webinar op 10 oktober delen Onijdes Wijma en Richard Scheper van Raethuis hun ervaringen. Hier alvast een inkijkje in hun verhaal.

Raethuis Accountants werkt al ruim tien jaar met Yuki, maar merkte dat er nog ruimte was voor verbetering. “We wilden onze processen verder stroomlijnen en de kwaliteit van onze dienstverlening naar een hoger niveau tillen,” vertelt Onijdes Wijma, mede-eigenaar sinds januari 2022.

Richard Scheper, relatiebeheerder en Yuki-specialist bij Raethuis, vult aan: “We zagen dat er nog veel handmatig werk was, vooral bij het samenstellen van jaarrekeningen. We waren op zoek naar een oplossing die naadloos zou integreren met Yuki en ons echt vooruit zou helpen.”

Meer doen met data dankzij een Custom Program

Hoewel Raethuis al jaren Yuki partner is, hebben zij vorig jaar een Custom Program gevolgd. “Van mei tot november hebben we met Yuki gekeken naar hoe we onze processen konden verbeteren”, vertelt Richard. Tijdens dit Custom Program is er gekeken naar de automatische factuurherkenning, en is gericht gewerkt met de Kwaliteitsmonitor. Deze helpt om de kwaliteit en efficiëntie van de administraties te bewaken en te verbeteren. “We kunnen nu veel sneller zien waar verbeteringen mogelijk zijn,” zegt Richard. “Bijvoorbeeld waar we nog handmatig verwerken en hoe we dat kunnen automatiseren.”

De volgende stap in automatiseren

Tijdens een consult rondom de Automatiseringsmonitor heeft Raethuis de automatisering nog verder verhoogd. Het voordeel? Als je constant naar real-time cijfers kijkt, dan ben je klaar voor de volgende stap: Het verbeteren van het jaarrekeningproces. “We kozen voor Visionplanner Compilation vanwege de naadloze integratie met Yuki en het gebruiksgemak”, vertelt Onijdes. “Het stelt ons in staat om in één klik van actuele cijfers naar een complete jaarrekening te gaan.” Juist dát is wat het webinar 10 oktober gaat uitlichten.

RGS: de basis voor naadloze integratie

Een cruciaal element in de integratie tussen Yuki en Visionplanner is het gebruik van het Referentie GrootboekSchema (RGS). Richard: “Door het gebruik van RGS in Yuki kunnen we moeiteloos koppelen met Visionplanner. Dit zorgt voor een consistente datastroom en vermindert de kans op fouten aanzienlijk.”

De combinatie van Yuki en Visionplanner Compilation heeft Raethuis in staat gesteld om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Onijdes: “We kunnen nu sneller problemen signaleren en oplossen. Dit stelt ons in staat om echt als adviseur op te treden voor onze klanten.”

Meld je aan voor het webinar

Wil je meer weten over hoe Raethuis Accountants Yuki en Visionplanner Compilation heeft geïntegreerd in hun werkprocessen? Meld je dan aan voor het webinar ‘In één klik van actuele cijfers naar een complete jaarrekening’ op 10 oktober.

Tijdens dit webinar delen Onijdes Wijma en Richard Scheper hun praktijkervaringen en geven Arjan van Beek (Visionplanner) en Luuk van Ravenstijn (Yuki) een demonstratie van de technische integratie. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen aan de experts.

Mis deze kans niet om te ontdekken hoe je de efficiëntie van jouw kantoor naar een hoger niveau kunt tillen. Meld je nu aan voor het webinar en laat je inspireren door de ervaringen van Raethuis Accountants!

