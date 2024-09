Zo regel je de de registratie werkgebonden personenmobiliteit op een soepele manier

De Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit (WPM) is in het leven geroepen om een overzicht te krijgen van de CO2-uitstoot van zakelijke mobiliteit. Adviseer je klanten over online bedrijfssoftware voor het juist registreren van de vereiste kilometers.

Kilometerregistratie in online software

Heb je klanten die aan de voorwaarden voldoen, dan is het hun taak om een overzicht aan te leveren waaruit blijkt hoeveel kilometer er op jaarbasis gebruik is gemaakt van welk vervoermiddel. Naast het vervoersmiddel is ook het type brandstof belangrijk om te melden, denk aan benzine, diesel en elektrisch aangedreven voertuigen. Die details moeten geregistreerd worden in een systeem waar medewerkers van jouw klanten snel mee kunnen starten. Vaak is de kilometerregistratie al bekend, alleen nu is er meer informatie nodig die zorgvuldig in het systeem terechtkomt. Kilometers zijn onkosten en online bedrijfssoftware heeft de mogelijkheid tot het declareren van onkosten. Jouw klanten willen met een systeem werken waar ook de extra informatie in verwerkt wordt.

Complete kilometerregistratie voor de WPM

De juiste software die aan de richtlijnen voldoet van de WPM zorgt ervoor dat alle gevraagde informatie compleet is. Naast het aantal kilometers gaat het om onderscheid in de vervoersmiddelen en het type brandstof. De klant wil deze informatie zo eenvoudig en snel mogelijk toevoegen aan het bestaande systeem voor de kilometerregistratie. Bekijk als account de opties adviseer je klanten over de systemen die voldoen aan de WPM-eisen. Behalve het registeren van de kilometers is inzicht een belangrijk onderdeel. Inzicht en rapportages laten precies zien hoeveel kilometers er zijn gereden en met welk vervoersmiddel. Zo hebben jouw klanten een goed overzicht van de werkgebonden personenmobiliteit die nodig is voor het indienen.

Snel en eenvoudig onkosten registreren

Wanneer jouw klanten met bedrijven boven de honderd medewerkers hun kilometers goed registreren, dan voldoen ze aan de eisen en hebben ze geen omkijken naar extra controles. Medewerkers voeren zelf de gevraagde gegevens in slechts een paar klikken. Goed ingerichte online bedrijfssoftware zorgt ervoor dat alle keuzemogelijkheden al klaarstaan, zodat de registratie zo is gedaan. Via de desktop of via een app op de smartphone. Accountantskantoren doen er goed aan om systemen te vergelijken en te onderzoeken die passen bij de WPM-regeling, ter ondersteuning van hun klanten.

