Belastingboete voorkomen en succesvol bezwaar maken: een stappenplan

In dit artikel nemen we je mee door zes essentiële stappen die je helpen om belastingboetes te voorkomen en je cliënten optimaal te ondersteunen in een bezwaarprocedure tegen een opgelegde boete.

Als belastingadviseur of accountant krijg je regelmatig te maken met bezwaarprocedures tegen onterecht opgelegde aanslagen en/of boetes. Zo zijn er in 2023 in het mkb maar liefst 245.000 bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. Voor cliënten kan een boete niet alleen financieel zwaar wegen, maar ook frustratie en onnodige zorgen veroorzaken. Gelukkig kan je veel doen om deze boetes te voorkomen en succesvol bezwaar in te dienen.

Stap 1: Dien de aangifte tijdig in

Een van de belangrijkste oorzaken van belastingboetes is het te laat indienen van een aangifte. Dit kan voorkomen bij alle belastingmiddelen, maar in de praktijk gebeurt dit het meest bij btw- of loonheffingsaangiftes. Verzuimboetes kunnen al snel flink oplopen en dat wil je uiteraard voorkomen. Zorg er daarom voor dat jij en je cliënt altijd op tijd zijn met het indienen van aangiftes. Dit lijkt misschien een open deur, maar het blijft een van de meest voorkomende valkuilen.

Stap 2: Controleer de aanslag en stel tijdig bezwaar in

Ontvangt je cliënt een aanslag al dan niet met boete? Dan is het essentieel om de aanslag goed te controleren. Heb je fouten ontdekt, dan heb je zes weken de tijd om bezwaar in te stellen. Dit moet zorgvuldig gebeuren om de kans op een succesvolle uitkomst te vergroten. Bij het opstellen van een bezwaarschrift is het belangrijk om direct een duidelijke strategie te hebben voor de argumenten die je wilt gebruiken.

Stap 3: Gebruik het hoor- en inzagerecht

Als belastingadviseur heb je het recht om inzage te krijgen in het dossier van je cliënt bij de Belastingdienst en om gehoord te worden. Dit kan cruciale informatie opleveren om een sterker bezwaar te formuleren. Het benutten van dit recht kan het verschil maken tussen een succesvol of afgewezen bezwaar. Zorg ervoor dat je altijd gebruikmaakt van dit recht en dat je goed voorbereid bent.

Stap 4: Vraag om kostenvergoeding bij een gegrond bezwaar

Wanneer een bezwaar in het voordeel van je cliënt wordt beslist, kun je in veel gevallen een (forfaitaire) kostenvergoeding vragen voor de gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor jouw professionele bijstand. Helaas wordt dit vaak over het hoofd gezien, terwijl het een waardevolle tegemoetkoming kan zijn voor je cliënt, die daarmee iets van genoegdoening krijgt.

Stap 5: Communiceer effectief met de Belastingdienst

Tijdens het bezwaarproces is effectieve communicatie met de Belastingdienst van groot belang. Misverstanden of een gebrek aan communicatie kunnen leiden tot vertragingen of zelfs afwijzing van het bezwaar. Het is belangrijk om helder te blijven communiceren en ervoor te zorgen dat verzoeken om extra informatie tijdig en volledig worden beantwoord. Proactief zijn in de communicatie kan veel problemen voorkomen.

Stap 6: Schrijf een goed onderbouwd bezwaarschrift

Een goed opgebouwd en juridisch correct bezwaarschrift is de sleutel tot succes. Zorg ervoor dat je bezwaarschrift voldoet aan alle formele eisen en dat het helder en goed gestructureerd is. Het gebruik van standaardmodellen en duidelijke argumenten kan je kansen op succes aanzienlijk vergroten. Een zorgvuldig opgesteld bezwaar toont aan dat je de zaak serieus neemt en vergroot de kans dat de Belastingdienst het bezwaar honoreert.

Marco Krijger MB RB is verbonden aan Fiscount als fiscalist, specialist formeel belastingrecht en trainer.

Wil je je kennis verdiepen?

Dit stappenplan biedt een solide basis om belastingboetes te voorkomen en succesvolle bezwaarschriften in te dienen. Wil je echter meer leren over hoe je dit optimaal kunt doen? Volg dan een van onze cursussen, zo is er de training “Belastingboetes: voorkomen en bezwaarmogelijkheden” of de training “Bezwaar maken, ons beroep.” Tijdens deze trainingen krijg je praktische kennis en tools aangereikt, waarmee je jouw cliënten optimaal kunt ondersteunen.