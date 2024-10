Wilders wil dat Idsinga aandelenbelang bekendmaakt

Idsinga heeft zijn miljoeneninvesteringen (6 miljoen volgens RTL Nieuws) op afstand gezet toen hij staatssecretaris werd. Dit betekent dat hij gedurende zijn ambtstermijn geen beslissingen over zijn portefeuille kan nemen. Voor Idsinga zelf is de kous hiermee af, omdat hij zijn aandelenbezit een privékkwestie vindt. De Kamer denkt er anders over en vindt PVV-leider en coalitiegenoot van de partij van Idsinga Geert Wilders nu achter zich.

‘Lijkt me geen goed bestuur’, sneert hij op X, verwijzend naar de leus waar Idsinga’s partij NSC groot mee werd. Wilders: ‘Dus maar beter openbaar maken die miljoenenbelangen!’ Dat vindt ook een meerderheid van de Tweede Kamer. Het probleem bij Idsinga, zo vinden de parlementariërs, is dat hij vaag blijft over waar zijn aandelen precies zitten. In het verslag van formateur Richard van Zwol wordt maar één bedrijf bij naam genoemd (Algaerator). Als de andere investeringen niet bekend worden gemaakt, loopt Idsinga het risico dat bij elk besluit wat hij neemt de vraag opkomt of die beslissing ook gunstig is voor hem als aandeelhouder.

‘Geen goed bestuur’

Of de kwestie tot problemen in de coalitie zal leiden, hangt af van de PVV. Eerst moeten Idsinga en premier Dick Schoof antwoord geven op schriftelijke Kamervragen, dan volgt mogelijk nog een debat. Idsinga maakt zich geen zorgen, naar verluidt meent de NSC’er zelf dat hij zich ‘keurig aan alle regels en instructies’ heeft gehouden. Idsinga voelt zich gedekt door de adviseur integriteit van de Tweede Kamer die, toen Idsinga nog Kamerlid was, geen bezwaar zag in de aandelenportefeuille. Bij de coalitiebesprekingen heeft de NSC’er zijn belang gemeld bij de formateurs.

In een vorig leven was Idsinga voorzitter van de raad van bestuur van advocatenkantoor Baker McKenzie. Ook toen bezat hij al een aandelenportefeuille. Dat Geert Wilders, die zonder twijfel van het aandelenbezit op de hoogte was, er nu een probleem van maakt, wordt door politiek duiders gezien als een reactie op het afschieten van Wilders’ geliefde asielnoodwet. Die ging niet door omdat de NSC zijn handen ervan aftrok.