Laura van Geest (AFM): ‘Transparantie is de sleutel tot transformatie’

Volgens Laura van Geest, voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), spelen accountants een onmisbare rol bij het succes van CSRD. Eerlijke verslaglegging is essentieel om duurzaamheidsdoelen en vertrouwen in de markt te versterken.

Van Geest maakte duidelijk dat de CSRD niet alleen bedrijven, maar ook accountants voor een grote uitdaging stelt. Met de invoering van dubbele materialiteit – de verplichting om te rapporteren over zowel de impact op de omgeving als duurzaamheidsrisico’s voor het bedrijf – wordt van bedrijven een grotere transparantie verwacht. Van Geest riep accountants op om bedrijven hierbij actief te ondersteunen en kritisch te zijn: “De vraag om betrouwbare duurzaamheidsinformatie groeit. Accountants spelen hier een sleutelrol door zowel te adviseren als te controleren op juistheid en volledigheid van de gegevens.”

“Begin op tijd”

Volgens Van Geest zullen vanaf 2025 ruim 3000 grote Nederlandse bedrijven aan de nieuwe CSRD-verplichtingen moeten voldoen. De AFM verwacht dat deze bedrijven eerlijk en transparant communiceren over hun duurzaamheidsbeleid en bijbehorende uitdagingen. Om bedrijven in dit proces te ondersteunen, stelde de AFM tien navigatiepunten op, gebaseerd op goede voorbeelden uit de jaarverslagen van beursgenoteerde ondernemingen zoals Ahold en JDE Peets. Voor bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, die vaak als toeleveranciers betrokken zijn, zijn accountants onmisbare partners in de voorbereiding op de CSRD.

Verantwoordelijkheden voor accountants

Accountants hebben niet alleen de taak om duurzaamheid te controleren, maar moeten ook actief meedenken en adviseren. Van Geest benadrukte dat dit om nieuwe expertise vraagt en durf vereist om onzekerheden te benoemen voordat een assurance-verklaring wordt afgegeven. “Meer verslaglegging betekent niet altijd betere verslaglegging,” zei Van Geest. Het is cruciaal dat accountants bedrijven begeleiden bij het opzetten van een consistente en transparante verslaglegging, zelfs wanneer de volledige keteninformatie nog ontbreekt.

Transparantie als drijvende kracht

Volgens Van Geest maakt CSRD een gesprek mogelijk over de duurzaamheidsstrategie van bedrijven – niet alleen binnen de onderneming zelf, maar ook met stakeholders zoals aandeelhouders, media en NGO’s. Dit gesprek zou kritische vragen moeten opleveren die helpen om koers te zetten richting een duurzamere economie, aldus Van Geest. “Zonder transparantie geen transformatie,” benadrukte zij. Daarmee ondersteunt de AFM niet alleen de doelstellingen van CSRD, maar ook de bredere Green Deal van de Europese Unie om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Coöperatieve aanpak van toezicht

Van Geest benadrukte de rol van de AFM als “coöperatieve wijkagent” en gaf aan dat de AFM bedrijven niet direct zal handhaven met harde maatregelen. “We willen een herkenbaar aanspreekpunt zijn, door goede voorbeelden te geven en helder te zijn over onze verwachtingen.” Transparantie en eerlijkheid staan centraal, en de AFM wil bedrijven aanmoedigen om open te zijn over uitdagingen en onzekerheden binnen hun duurzaamheidsverslaggeving.