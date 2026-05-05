EU zet flink meer externe consultants in bij klimaatbeleid

De Europese Commissie heeft de afgelopen tien jaar aanzienlijk meer externe adviseurs ingezet bij energie- en klimaatbeleid. De toename gaat gepaard met een discussie over de beheersing van belangenconflicten bij externe advisering.

Dat blijkt uit een analyse van Commissiegegevens door klimaatorganisatie Aria en de Financial Times.

De totale uitgaven van de Europese Commissie aan externe consultancy stegen tussen 2014 en 2024 met 173 procent tot 1,45 miljard euro. Dat blijkt uit de analyse van Commissiegegevens. Binnen het domein energie en klimaat was de stijging nog sterker. Daar namen de uitgaven met 433 procent toe tot 127 miljoen euro in dezelfde periode.

Volgens de Europese Commissie hangt deze ontwikkeling samen met de uitbreiding van het Europese klimaatbeleid onder de Green Deal. De Commissie stelt dat externe expertise nodig was vanwege de omvang en technische complexiteit van de wetgeving.

Discussie over belangenconflicten

De inzet van externe adviseurs binnen EU-beleid is niet nieuw, maar staat wel vaker ter discussie. Kritiek richt zich met name op de combinatie van beleidsadvisering en commerciële activiteiten van adviesorganisaties.

Zo wees de Europese Ombudsman in 2020 op tekortkomingen in de beoordeling van een opdracht aan BlackRock in het kader van duurzame financiering. De Europese Rekenkamer concludeerde in 2022 dat bestaande richtlijnen onvoldoende ingaan op risico’s rond belangenconflicten bij externe consultants.

De Europese Commissie stelt dat er regels bestaan om belangenconflicten te beperken en dat het gebruik van externe expertise ‘niet ongebruikelijk’ is binnen de beleidsontwikkeling.

Europese waterstofbeleid

De discussie komt onder meer naar voren in het Europese waterstofbeleid, waarin adviesbureau Guidehouse tussen 2020 en 2024 meerdere opdrachten kreeg van het directoraat-generaal Energie van de Europese Commissie. De werkzaamheden betroffen onder meer analyses van de waterstofmarkt en ondersteuning bij de European Hydrogen Bank, die inmiddels ruim 2 miljard euro aan subsidies heeft verstrekt aan waterstofprojecten.

Maar Guidehouse verrichtte op dat moment ook werkzaamheden voor Gas for Climate, een lobbyplatform van grote gasinfrastructuurbedrijven. Volgens de Financial Times leidt dit in de sector tot vragen over mogelijke belangenverstrengeling, al is daar geen formeel oordeel over geveld.

Vaker ondersteund door externe expertise

De toename van externe advisering hangt samen met de verdere uitwerking van Europese regelgeving, waaronder de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Deze kaders zorgen in de praktijk voor extra werkzaamheden op het gebied van rapportage, implementatie en assurance.

Beleidsontwikkeling en uitvoering binnen de EU worden dus steeds vaker ondersteund door externe expertise. Daarbij speelt de vraag hoe taken, verantwoordelijkheden en mogelijke belangenconflicten worden geborgd in een systeem waarin publieke instellingen en externe partijen nauw met elkaar samenwerken.

Bron: FT