Hof: politicus kan zich bij onrechtmatige onttrekkingen niet achter PwC verschuilen

In totaal gaat het om zo’n €35.000, becijfert het hof.

Een bestuurslid ontdekte in 2019 na zijn aantreden dat fractievoorzitter en oprichter van de partij Paul Meijer geld had weggesluisd, onder meer ten bate van de roodstand van zijn creditcard, de huur van zijn woning, seizoenkaarten van Ajax, de maandelijkse toelage van zijn dochter, pintransacties op Ibiza, een vakantie op Vlieland, boodschappen, drank, restaurants en de reparaties aan zijn auto. Na intern fractieoverleg werd afgesproken dat Meijer het hele bedrag zou terugbetalen in termijnen van 250 euro per maand. Uiteindelijk werd hij ook uit de partij gezet.

Kritiek op PwC

De voormalige boekhouder van Forza! uitte tegenover Accountancy Vanmorgen kritiek op de rol van de griffie en de accountant. De raadsgriffie controleert van elke partij elk jaar de verantwoording van de fractie-financiën op volledigheid en dat wordt door de accountant van de gemeente gecontroleerd. Vermeulen: ‘Al bij het open slaan van de eerste order stuitte ik op een bankafschrift met een vreemde overboeking. Dat zag een kind. Maar PwC keurde alles goed en stuurde een factuur van 10.700 euro. Sinds het onderzoek in 2015 heeft niemand gecontroleerd of die administratie later wel op orde was. De griffier vindt nu de jaren voor 2019 niet interessant, omdat de accountant die heeft goedgekeurd. Misschien hebben ze wel niks gezien. Ik vind het wel opvallend dat ik in één oogopslag zag dat er iets mis is.’

Onderzoek BDO

Naast de rijksrecherche deed BDO onderzoek naar de vermeende fraude. Dat leidde in een civiele procedure al tot een veroordeling door de rechtbank. De burgemeester liet bovendien in 2022 dat de hoofdofficier van justitie haar schriftelijk had bevestigd dat de man strafrechtelijk zal worden vervolgd wegens verduistering. In de civiele procedure tekende de lokale politicus hoger beroep aan. Maar ook het hof ziet onder meer in het rapport van BDO en de schuldbekentenissen van hem zelf voldoende bewijs, blijkt uit het onlangs gepubliceerde vonnis.

Volgens Meijer tekende hij de schuldbekentenissen onder grote politieke druk, maar het hof vindt dat onvoldoende onderbouwd. De schuldbekentenissen zijn dus niet wegens een wilsgebrek nietig of vernietigbaar. Ook zijn bezwaren tegen het rapport van BDO slagen niet. BDO heeft de politicus in de gelegenheid gesteld op het rapport te reageren, maar daarvan heeft hij geen gebruik gemaakt. Anders dan Meijer betoogt, is het rapport niet onvolledig, oordeelt het hof. Bij het opstellen van het eindrapport had BDO beschikking over de afschriften van de bankrekeningen van Forza!. Tot slot is er volgens het hof ook geen aanleiding om te veronderstellen dat BDO geen toestemming zou hebben gegeven voor het gebruik van het eindrapport in deze procedure. Los daarvan, kan niet worden geoordeeld dat het rapport van BDO door Forza door het gestelde gebrek aan toestemming onrechtmatig is verkregen en daarom niet zou mogen worden gebruikt.

Goedkeuring PwC

Meijer wees ter verdediging onder meer ook nog op de goedkeuring van PwC van de verantwoording van de fractieondersteuning over 2017, 2018 en 2019. Daaruit volgt volgens het hof echter niet dat de uitgaven in die periode terecht zijn geweest. “PwC heeft bij brief van 18 maart 2021 een addendum voor haar rapportages over de jaren 2017, 2018 en 2019 afgegeven waarin is vermeld dat zij heeft geconstateerd dat ten aanzien van een aantal bestedingen onvoldoende onderbouwing aanwezig is in haar dossier om eenduidig vast te stellen dat zij in overeenstemming met het bestedingskader zijn genomen, zoals opgenomen in artikel 2 van de Verordening en dat niet langer zonder meer gebruik kan worden gemaakt van haar rapportages. Weliswaar schrijft PwC in die brief ook dat de onderliggende bestedingen niet ‘fout’ hoeven te zijn, maar onweersproken staat vast dat PwC op basis van de informatie die [appellant] zelf heeft verstrekt, heeft gecontroleerd of de uitgaven van Forza pasten binnen het bestedingskader volgens de Verordening. Uit deze mededeling kan daarom niet worden afgeleid dat de bestedingen terecht zijn geweest. Bovendien staat in het rapport van Strated Consulting dat de administratie over de jaren 2017-2018 niet goedgekeurd had mogen worden.”

Al met al blijft het oordeel van de rechtbank bij het hof dan ook in grote lijnen in stand.

Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2024:2952