Dubieuze koerslijsten: Groninger aangehouden voor bpm-fraude

De 40-jarige man uit de Groningse gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm en het feitelijk leiding geven daaraan. Zijn woning en een bedrijfspand in de Friese gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.

Ruim twee ton

De Belastingdienst tipte de Fiod na een controle. De man is actief in de autohandel en diende voor zijn ondernemingen aangiften bpm in, samen met koerslijsten die worden gebruikt om de dagwaarde van een auto te bepalen. De verdenking is dat de man de aangiften indiende op basis van onjuiste informatie, zodat de auto’s voor een lagere waarde werden aangeslagen. Ook werden de koerslijsten vermoedelijk aangepast. De fiscus denkt daardoor zeker € 230.000 te zijn misgelopen.