Personalia | Mariëtte Zegveld AA treedt toe tot directie Lansigt

Zegveld begon haar carrière in 2008 bij KPMG. In 2017 is zij in dienst gekomen als relatiebeheerder bij Lansigt op de samenstel- en adviesafdeling van vestiging Barendrecht. Kort daarna heeft ze de rol van teammanager op zich genomen en is onder haar leiding het team verder uitgebouwd. Op 1 januari 2021 werd zij benoemd tot partner.

Chief People Officer

Als directielid blijft Mariëtte Zegveld nauw betrokken bij het samenstel- en adviesteam als adviseur voor (familie)bedrijven. Haar werk als accountant gaat ze combineren met haar nieuwe Lansigt-brede rol. Binnen de directie wordt ze eindverantwoordelijk voor HR-beleid en strategie. Daarnaast is zij sinds 1 oktober als Chief People Officer (CPO) onderdeel van het dagelijks bestuur van Lansigt.

Al 75 jaar staat het team van Lansigt, van inmiddels bijna 200 professionals, naast de ondernemer in het groot mkb. Dit doet Lansigt vanuit de Randstand met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barendrecht en Gouda.

