NBA publiceert eindrapport PE-evaluatie: verbeteringen op komst

Hierbij blijft de verantwoordelijkheid voor professionele ontwikkeling liggen bij de individuele leden, maar de NBA wil betere ondersteuning bieden om deze ontwikkeling te faciliteren.

Verbeteringen en initiatieven

Belangrijke geplande verbeteringen zijn gericht op het scheppen van duidelijkere kaders, het verbeteren van de portfoliotoetsing en het ontwikkelen van initiatieven die accountants meer begeleiding bieden. Zo worden periodieke ontwikkelthema’s geïntroduceerd, afgestemd op maatschappelijke veranderingen, en wordt er gewerkt aan een vernieuwd toetsplan. Dit toetsplan legt de nadruk op inhoudelijke relevantie en ontwikkelingsgerichtheid, zodat de toetsing beter aansluit bij de behoeften van leden.

Om accountants praktisch te ondersteunen, wil de NBA meer voorbeelden uit de praktijk delen en vaker intervisiesessies organiseren. Leden hebben aangegeven dat dergelijke sessies helpen om inzichten te delen en van elkaar te leren.

Meer autonomie en maatwerk

De voorgestelde aanpassingen zijn erop gericht onzekerheid bij accountants weg te nemen over wat voldoende inspanning is binnen het PE-systeem. Bestuursleden Christel Deckers en Jan Rijken benadrukken in een interview op Accountant.nl dat de kracht van het systeem ligt in de nadruk op maatwerk en persoonlijke professionele groei.

Deckers: “Wanneer de kennis toeneemt over het PE-systeem, verwachten we dat meer accountants het zullen omarmen, want het biedt op individueel niveau veel meer mogelijkheden en geeft accountants meer autonomie. Het is daarmee veel beter toegespitst op de persoonlijke, professionele ontwikkeling.”

Tijdlijn en toekomstperspectief

De NBA wil de verbeteringen in de eerste helft van 2025 concretiseren en in 2026 volledig implementeren. De aanpassingen moeten het systeem verder versterken en de nadruk leggen op een leven lang leren en professionele wendbaarheid.

Met deze wijzigingen hoopt de NBA een balans te vinden tussen autonomie voor accountants en ondersteuning door de beroepsorganisatie, zodat het PE-systeem bijdraagt aan de kwaliteit en wendbaarheid van het vakgebied.

‘Naar een robuust PE-systeem – Rapportage evaluatie PE-systematiek’