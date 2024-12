Vermetten | accountants en adviseurs breidt aandeelhoudersteam uit

Vermetten – de nummer 26 in de recent gepubliceerde AV Top 50 – voert al jaren een groeistrategie en opereert vanuit 11 locaties verspreid over de provincie Noord-Brabant. Het kantoor heeft ongeveer 400 medewerkers en kent een breed opgezette participatiestructuur waarbij de eigendom volledig in handen is van aandeelhouders en certificaathouders die allen werkzaam zijn bij Vermetten. Daarover verklaart het kantoor zelf: “Werkplezier, de ontwikkeling van het eigen team én het doorgeven van het ondernemerschap aan de jongere generaties heeft het kantoor als missie én daarmee als prioriteit geformuleerd.”