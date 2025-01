Personalia | Wim van Groningen partner bij Lansigt

Wim van Groningen is per 1 januari benoemd tot partner bij Lansigt accountants en belastingadviseurs.

Van Groningen (40) werkte twintig jaar bij PwC en stapte een jaar geleden over naar Lansigt. Bij PwC was hij adviseur voor familiebedrijven en deze rol zet hij door bij Lansigt binnen de fiscale adviespraktijk.

Focus op innovatie

Als partner gaat Van Groningen zijn werk als adviseur en fiscalist combineren met een nieuwe focus op innovatie. “Hij heeft in samenwerking met diverse collega’s het InnovatieLab opgericht, een belangrijke pijler binnen ons strategische plan”, aldus Lansigt. Het bedrijf telt bijna 200 medewerkers en heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Barendrecht en Gouda. Sinds 1 oktober is er een nieuw dagelijks bestuur, dat bestaat uit algemeen directeur Martin van Beelen, Pieter Slootweg, Machiel Roos en Mariëtte Zegveld. Van Beelen volgde op 1 juli Pieter van der Kwaak op als CEO.