Personalia | Moore MKW verwelkomt drie nieuwe partners

André van ’t Hof, Dennis Buurs en Wouter Schopman zijn per 1 januari 2025 toetreden als partner van de Coöperatie Moore MKW. “Deze benoemingen zijn een belangrijke mijlpaal in de groei en continuïteit van onze organisatie”, laat Moore MKW weten.

André van ’t Hof (regio Midden)

Met meer dan 20 jaar ervaring in de accountancypraktijk en expertise op het gebied van ESG, neemt André van ’t Hof samen met Erik Duijst de leiding van de samenstelafdeling in regio Midden op zich. Vanaf 2025 wordt hij onderdeel van het managementteam van regio Midden, dat zich richt op kwaliteit en duurzaamheid.

Dennis Buurs (regio Noord)

Dennis Buurs is sinds 2016 een drijvende kracht binnen de vestiging Emmen en heeft meer dan twee decennia ervaring in de accountancy. Hij gaat zich richten op de verdere groei van de vestiging in Emmen en integratie binnen de regio Noord. Daarnaast is hij initiatiefnemer van Robotic Process Automation (RPA) binnen Moore MKW.

Wouter Schopman (regio Oost)

Wouter Schopman brengt bijna 25 jaar ervaring in de mkb-praktijk mee en is gespecialiseerd in de foodretailsector. Hij gaat met Richard ten Pas mede leidinggeven aan de brede landelijke foodretailpraktijk en versterkt daarnaast het directieteam op de vestiging in Doetinchem.

