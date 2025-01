2theloo opnieuw in het rood, accountant bezorgd

2theloo duikt weer dieper de rode cijfers in. In 2023 stond de toiletketen voor ruim 4 miljoen euro in de min. De accountant van het Nederlandse bedrijf maakt zich grote zorgen over de overlevingskansen van de onderneming.

In 2022 maakte het Nederlandse bedrijf, dat in totaal 184 openbare toiletten en toiletwinkels uitbaat en beheert in onder meer winkelcentra en tankstations door Europa, namelijk al 2,25 miljoen euro verlies. In 2024 verbeterden de cijfers, maar toch was er niet genoeg geld in kas om een lening van 10 miljoen bij ING af te lossen.

In het onlangs verschenen jaarverslag, dat is opgevraagd door het FD, uitte de accountant zijn bezorgdheid over de toekomst van het bedrijf. Maar volgens topman Chris Meijers is de weg naar boven juist ingezet en was 2024 “zeer positief”, zo laat hij in dezelfde krant weten. Volgens hem is er “geen reden tot zorg” en “is de lening door de huisbank verlengd en wordt met verschillende partijen gewerkt aan herfinanciering”.

Nieuwe koper?

In hetzelfde FD-artikel staat ook dat grootaandeelhouder Avedon Capital Partners volgens diverse bronnen actief op zoek is naar een koper voor 2theloo. En zou volgens een bron een overeenkomst met een Duitse koper zelfs al bijna rond zijn. Meijers nuanceert dat “Avedon al tien jaar aandeelhouder is” en “dat het niet gek is als ze een keer willen verkopen”. Volgens de topman werd de winst in 2023 gedrukt door “aanloopverliezen op een groot contract, maar zijn de nieuwe locaties inmiddels winstgevend” en hij verwacht dat over 2024 “enkele miljoenen aan operationele winst overblijft”.



Avedon pompte in 2023 drie miljoen euro extra in 2theloo, het jaar ervoor was dat 2,5 miljoen euro. Sinds de oprichting leidt het bedrijf al verlies, al fluctueren de bedragen jaarlijks.