Personalia | Vijf nieuwe equity partners bij Newtone

Marion Denis is Partner Audit & Assurance en werkte eerder als accountant bij o.a. Ernst & Young. Arjen Keijbets is Partner in Belastingadvies en was in die rol voorheen werkzaam bij onder meer BDO.

Sergej Ludwiczak is Partner in Legal en werkt sinds 2018 bij Newtone. Wouter Maassen is Audit Partner en is overgekomen van BDO, waar hij deze rol ook vervulde. Daarvoor was hij werkzaam bij Deloitte Accountants. Bart de Volder is Partner in Corporate Finance, met een focus op fusies en overnames.

CEO Stephan Seijkens is verguld met de aanstelling van het vijftal: “Dit markeert een belangrijk moment voor Newtone. Hun expertise en toewijding sluiten perfect aan bij onze missie om hoogwaardige accountancy- en adviesdiensten te leveren. Want het draait natuurlijk om de klant: alles is erop gericht onze klanten maximaal te ondersteunen in hun missie en visie. Ik kijk ernaar uit om samen met Marion, Arjen, Sergej, Wouter en Bart te werken aan het behalen van duurzame resultaten voor onze klanten.”

Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met liggende foto): redactie@accountancyvanmorgen.nl