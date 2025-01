Dartende boekhouder mikt naast PDC-tour

Boekhouder Paul Kalashnikov uit Arnhem is goed met cijfers. Zijn nieuwste passie is af te tellen vanaf 501, zijn favoriete getal 180. Maar een profloopbaan als darter zit er nog even niet in, zo bleek begin deze maand.

Darts is een van de weinige sporten waar je ook op leeftijd nog een heel eind kunt komen. Dat was de gedachte van Paul Kalashnikov (53) toen hij drie jaar geleden serieus de pijltje oppakte. In de Stentor doet hij zijn verhaal. “Ik heb altijd gebasketbald”, vertelt hij aan de krant, “ooit op hoog niveau. Eredivisie in Zevenaar, bij Basketiers. Ik ben pas op mijn vijftigste gestopt. En toen wilde ik wel iets blijven doen.”

Het werd darten, eigenlijk bij toeval. Een klant van zijn administratiekantoor PRS Finance gooide bij dartcafé Dubbel 10 in Arnhem en maakte Kalashnikov, zijn echte naam trouwens, enthousiast. Hij bleek talentvol. Na een jaar speelde de boekhouder al eredivisie. Dat klinkt iets meer dan het is: Nederland telt meerdere dartbonden. Kalashnikov dart alleen in de omgeving Arnhem. Inmiddels behoort Kalashnikov tot de betere spelers bij Dubbel 10.

Zijn goede prestaties waren aanleiding om begin januari in het Duitse Hildesheim te proberen een lucratieve PDC-tourkaart te bemachtigen. Tussen 500 spelers die voor 16 tourkaarten speelden kwam Kalashnikov te kort. “Ik gooi nu tussen de 60 en 80 gemiddeld. Ik moet naar 85 om kans te maken op een tourkaart,” vertelt hij in het AD. “Ja, soms denk ik wel: stel dat ik eerder was begonnen, hoe ver had ik dan kunnen komen? Ik dart pas drie jaar en train weinig.”

Ook al zal hij zelf de top niet halen, zijn naam verschijnt wel in beeld bij grote toernooien. Of beter gezegd: zijn bedrijfsnaam. Als sponsor van clubgenoot Jermaine Wattimena, die afgelopen december nog knap topdarter James Wade van het WK gooide, prijkt de naam PRS Finance op het shirt van de darter, die tegen de top 32 van de wereld aanschurkt.

Bron: de Stentor