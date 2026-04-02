Vraag aan accountant: kan ik mijn personeel in een Porsche 911 laten rijden?

Een Porsche GT3, 911 of Aston Martin van de zaak. Directeur-eigenaar Dirk Overbeeke van het Delta Hotel in Vlaardingen gunt zijn medewerkers het allermooiste. Ondertussen buigt de accountant zich over de vraag of dit fiscaal nou wel zo handig is.

Een uniek hotel moet unieke arbeidsvoorwaarden bieden. Dat moet ongeveer de gedachte zijn geweest van directeur-eigenaar Dirk Overbeeke van het Delta Hotel in Vlaardingen. Onlangs liet hij zijn medewerkers weten dat het autobeleid op de schop gaat. Het personeel mag in de toekomst ook kiezen voor exclusieve merken als Porsche en Aston Martin. Op foto’s is te zien hoe commercieel manager Kirsty Fijnheer en twee collega’s een Porsche GT3 en Aston Martin bewonderen bij Holland Car Company in Moordrecht en stralend hun handtekening zetten onder een leasecontract.

Rep en roer

Medewerkers van Delta Hotel waren in rep en roer. Massaal trokken ze hun managers aan de mouw met de vraag of het bericht echt waar was. Vrienden van het leidinggevend personeel polsten of ze binnenkort de bedrijfsauto eens mochten lenen en de accountant kreeg de vraag of dit fiscaal nou wel zo’n handige zet was. En toen kwam de aap uit de mouw: 1 april…

Naam hoog te houden

Overbeeke heeft een naam hoog te houden als het om 1 april-grappen gaat. Eerder al liet hij weten dat het hotelpersoneel zich aan het voorbereiden was op The Ocean Race. Een jaar later maakte hij bekend dat het Delta Hotel als eerste in Nederland zou stoppen met het schenken van alcohol. Die grap liep een beetje uit de hand toen stellen, die dat jaar hun bruiloft bij het hotel wilden vieren, hun boekingen begonnen te annuleren.

Zuur

Zo ver ging het ditmaal niet, maar Overbeeke laat in het AD weten dat er, naast veel leuke reacties, ook een paar zure waren over het nieuwe autobeleid. “Dan zullen de kamers wel flink duurder worden.”

Fiscaal handig?

Voor de accountant/fiscalist is de vraag of een Porsche 911 als bedrijfsauto een goed idee is, natuurlijk een no-brainer. Nee, dat is een buitengewoon slecht idee. Niet omdat het niet mag, maar omdat het vrijwel op alle fronten ongunstig uitpakt. Allereerst is er de bijtelling die bij een cataloguswaarde van €200.000 oploopt tot €44.000 per jaar per medewerker. Daarover betaalt de werknemer inkomstenbelasting, waardoor de netto last kan oplopen tot ruim €20.000 per jaar. Wil je dat compenseren als werkgever, dan stijgen de loonkosten explosief.

Fiscus kritisch

Voor de BV zelf zijn de kosten weliswaar aftrekbaar, maar daar staat tegenover dat de btw op aanschaf en gebruik slechts beperkt terug te krijgen is en jaarlijks een forse correctie moet worden toegepast vanwege privégebruik. Bovendien kijkt de Belastingdienst bij dit soort luxe auto’s kritisch naar de zakelijkheid. Een Porsche 911 voor een doorsnee werknemer ligt al snel buiten wat ‘gebruikelijk’ is, waardoor het risico ontstaat dat (een deel van) de kosten als niet-zakelijk wordt aangemerkt of dat er sprake is van verkapte loon- of winstuitdeling.

Geen extra sollicitanten

Per saldo betaal je dus een hoge prijs (via loonbelasting, beperkte btw-aftrek en mogelijk correcties) voor een voorziening die fiscaal weinig efficiënt is en eerder tot discussie met de fiscus leidt dan tot voordeel. En trek je er nieuw personeel mee aan? Zelfs dat niet, want Overbeeke laat weten dat hij geen extra sollicitanten heeft gehad naar aanleiding van het bericht. Kortom: leuk voor een 1 april-grap, maar in de praktijk vooral een dure manier om medewerkers te belonen.