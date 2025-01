Blockchain moet directe btw-afdracht mogelijk gaan maken, hoopt Belastingdienst

Dat meldt de Telegraaf. Via een plugin in de accountingsoftware van deelnemers aan de pilot wordt de benodigde informatie van iedere factuur automatisch verstuurd naar de fiscus, die daarover automatisch btw berekent. In de toekomst moet de afdracht van het geld ook direct gaan plaatsvinden.

Blockchain

Het bedrijf MintBlue helpt de Belastingdienst met de blockchaintechniek die dit mogelijk moet maken. MintBlue werkt aan een decentrale oplossing waarbij de fiscus alleen die informatie van de factuur of transactie verkrijgt die voor de belastingheffing van belang is, zoals de datum van de transactie, de hoogte van het bedrag en het btw-percentage.

Heilige graal

Claire Arens van de Belastingdienst noemt real-time taxation ’de heilige graal van belastingheffing’. “Real time taxation is de stip op de horizon voor veel landen, maar tot op heden is nog niemand gestart met een voor Nederland passende oplossing.” Voor veel ondernemers zou het een lastenverlichting kunnen betekenen, en dankzij de extra mogelijkheden voor gegevensuitwisseling die real-time taxation biedt, blijft fraude mogelijk ook minder gemakkelijk buiten het zicht.

