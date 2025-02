Consultatie over knelpunten bij fonds voor gemene rekening

Het Ministerie van Financiën is een internetconsultatie gestart naar aanleiding van een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen over het fonds voor gemene rekening.

De motie Van Eijk (Kamerstukken II 2024/25, 36 602, nr. 105) verzoekt het kabinet te onderzoeken of er knelpunten (blijven) bestaan in relatie tot de Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen en de Wet aanpassing fonds voor gemene rekening en vrijgestelde beleggingsinstelling waar het het fonds voor gemene rekening betreft en te bezien of deze opgelost kunnen worden.

De internetconsultatie is met name relevant voor (de belastingadviseurs van) beleggingsfondsen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders die al dan niet onder de definitie van het fonds voor gemene rekening van artikel 2, vierde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 vallen.

De internetconsultatie loopt tot 11 maart en is het startpunt van de uitvoering van voornoemde motie. Deelnemers kunnen een vragenlijst invullen.

De consultatie met alle bijbehorende stukken is hier te vinden.