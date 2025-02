Nederlandse bedrijven roepen op tot voortzetting van Europese duurzaamheidsregels

Europese wetten zoals de CSRD en CSDDD verplichten bedrijven tot duurzaamheidsrapportages en het voorkomen van mensenrechtenschendingen en ecologische schade in hun ketens. Het statement – een initiatief van het duurzame-bedrijvennetwerk MVO Nederland – is een reactie op het omnibusinitiatief van Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie. Dit initiatief kan de eerder aangenomen wetten opnieuw op tafel leggen en het ambitieniveau verlagen.

De bedrijven waarschuwen in het statement dat lagere ambities en uitstel nadelig zijn, omdat ze al miljoenen hebben geïnvesteerd om aan de regels te voldoen. Ze benadrukken dat het doorzetten van deze wetten essentieel is voor een duurzame en weerbare Europese economie. Volgens hen is de tijd waarin tegenstribbelaars het ambitieniveau en de planning bepalen, definitief voorbij.

Tot de ondertekenaars van het statement behoren ook bedrijven als Tony’s Chocolonely, Schijvens, Port of Amsterdam, Dopper en Transdev. Internationale bedrijven zoals Unilever, Mars en Nestlé uitten eerder al soortgelijke standpunten.

“ Vasthouden aan duurzame wetgeving is belangrijk voor de bedrijven onder dit statement. Enerzijds omdat ze al miljoenen euro’s hebben geïnvesteerd. Anderzijds is duurzaam ondernemen het verdienvermogen van de toekomst. Deze bedrijven zien hierin businesskansen en willen vooral door”, zegt Ankie van Wersch, directeur-bestuurder van MVO Nederland. “Er is al volop aandacht voor bedrijven die pleiten voor uit- of afstel van deze wetten. Dit statement laat een tegengeluid horen. Juist voortzetting is noodzakelijk.”

Het volledige statement is te vinden op de website van MVO Nederland .