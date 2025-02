Wetsvoorstel: compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte beperkt tot kleine werkgevers

Het wetsvoorstel dat de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid beperkt tot kleine werkgevers is in internetconsultatie gegaan.

De maatregel vloeit voort uit het regeerprogramma, waarin is afgesproken de compensatie na ontslag vanwege langdurige ziekte te beperken tot kleine werkgevers. Het voorstel houdt in dat uitsluitend kleine werkgevers, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid.

Deze wetswijziging kan gevolgen hebben voor accountants, vooral voor diegenen die mkb-ondernemingen adviseren. Kleine werkgevers behouden compensatie voor de transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte, terwijl middelgrote en grote werkgevers deze zelf moeten dragen. Dit beïnvloedt financiële planning, loonkostenbeheer en voorzieningen in de jaarrekening.

Meer informatie op: Rijksoverheid.nl.