Personalia | Fiscalist Bobeldijk naar HKV Stevens

Bobeldijk was 20 jaar tax partner bij Loyens&Loeff. Daarnaast is hij hoogleraar belastingrecht aan Nyenrode Business Universiteit en voorzitter van de commissie wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Bobeldijk heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, met name op het gebied van vennootschapsbelasting en is een veel gevraagde spreker. Hij moet HVK Stevens doorontwikkelen als toonaangevend kantoor voor familiebedrijven en corporate ondernemingen.

Snelle groei

Stan Stevens: “Wij zijn trots op de komst van Arco. HVK Stevens is de afgelopen jaren snel gegroeid. Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en willen onze klanten maatwerk bieden. Arco gaat ons met zijn kennis en commerciële netwerk helpen onze positie in de markt van familiebedrijven en corporate ondernemingen verder te versterken. Zijn kennis en wetenschappelijke netwerk is ook inspirerend voor jonge collega’s om zich inhoudelijk verder te ontwikkelen”.

Arco Bobeldijk: “De ambitie en kwaliteit van HVK Stevens spreken mij enorm aan. Ik heb heel veel zin om in deze fase bij te dragen aan de verdere uitbouw van het kantoor. Ik werd warm welkom geheten en kijk uit naar de samenwerking met de enthousiaste collega’s bij HVK.”

80 consultants

HVK Stevens is een full-service fiscaal en juridisch advieskantoor gespecialiseerd in het adviseren van ondernemers, corporates, private equity fondsen, goede doelen, families en familiebedrijven. De organisatie bestaat uit 16 partners, 80 consultants en stafmedewerkers en heeft kantoren in kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Luxemburg en Curaçao.