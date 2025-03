Drie praktijkvoorbeelden om tijd te besparen op je processen

Het standaardiseren van bedrijfsprocessen helpt accountantskantoren om efficiënter en effectiever te werk te gaan. Denk aan het doen van fiscale aangifte, het samenstellen van een jaarrekening en administratie werkzaamheden. Maar ook de urenregistratie, verlofregistratie, facturatie en CRM.

1. CRM: inzicht in klantinformatie

CRM biedt een overzichtelijk dashboard waar accountants snel toegang hebben tot de basisinformatie van klanten, zoals naam, contactgegevens, klantcontacten en de facturatiehistorie. Je ziet ook taken terug en koppelt eenvoudig met Outlook. Zo heb je alles bij de hand en werk je beter samen met collega’s én de klant.

2. Grip op je facturatieproces

Met een online facturatieprogramma factureer je op jouw manier. Denk aan fixed-price facturen voor je abonnementen. Afspraken die je maakt komen terug op de factuur die je opstelt aan de hand van een offerte, project of de urenregistratie. Registreer direct projecturen zodat dit naadloos aansluit op de facturatie.

3. Overzicht in urenregistratie

Urenverantwoording via gespecialiseerde software biedt jou en je klanten inzicht in gewerkte tijd aan projecten. Urenregistratie is de basis om te zorgen voor een duidelijke factuur richting de klant. Door de complete urenverantwoording ga je sneller van registratie naar facturatie. Gewoon via de app of desktop.

Automatisering maakt het mogelijk om sneller en consistenter te reageren op klantbehoeften. Bovendien biedt automatisering accountants de mogelijkheid om zich meer te concentreren op waardevolle klantinteracties en strategisch advies, wat de relatie verder versterkt. Kies voor de juiste tools en weet precies waar je aan toe bent. Laat de software voor je werken en kijk naar de mogelijkheden van uitbereidingen en koppelingen in de zoektocht naar nieuwe bedrijfssoftware.

Met onze flexibele en modulaire software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen. Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.