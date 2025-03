Hoe zet je data in? Vijf voorbeelden van 216

Accountantskantoor 216 (spreek uit ‘twee-één-zes’) zet kennis, innovatie en technologie in om ondernemers real-time inzicht te geven in het financiële reilen en zeilen van hun onderneming. Om het maximale uit data te halen, maakt het accountantskantoor sinds 2017 gebruik van het cloudplatform Silverfin.

216, met zeven vestigingen in Nederland, wil klanten niet de hoofdprijs laten betalen voor een overzicht van hun eigen cijfers, waarmee ze terugkijken op het verleden. Met innovatieve oplossingen geeft het kantoor grip op de cijfers van gisteren waarmee de klant kan acteren op de kansen van morgen. Het kantoor durft innovatieve wegen in te slaan en speelt in op de uitdagingen in de markt. Door processen efficiënter in te richten, houden medewerkers meer tijd over om ondernemers sneller en beter te helpen.

Tijdsbesparing is niet de enige reden waarom 216 heeft gekozen voor een onderscheidende digitale strategie. Het kantoor merkt ook dat klanten een duidelijke behoefte hebben om te innoveren. Ondernemers zijn zelf steeds meer met data bezig en verwachten dat hun accountants daarop aansluiten. Daarom heeft 216 gekozen voor het Silverfin-platform. Hiermee kunnen klantgegevens uit verschillende bronnen op een centrale plek worden verzameld. Data is altijd up-to-date en real-time inzichtelijk. Zo geeft 216 klanten maximaal overzicht en helpt het hen strategische keuzes te maken voor succesvolle groei.

Silverfin levert waardevolle data

Een van de belangrijkste redenen voor 216 om over te stappen op Silverfin is de standaardisatie op basis van RGS-codes. Binnen de accountancy zijn er veel regels, waardoor medewerkers vaak meer intern bezig zijn dan voor de klant. De standaardisatie maakt werkprocessen eenvoudiger en stelt medewerkers in staat om meer waarde te leveren in minder tijd.

Met Silverfin Insights kan het kantoor bijvoorbeeld eenvoudig selecties maken in het klantenbestand. Zo kunnen medewerkers bekijken of de ondernemingsvorm van een klant nog passend is, zoals een mogelijke overstap van een eenmanszaak naar een bv. Dit soort informatie stelt medewerkers in staat proactief met klanten in gesprek te gaan en waar nodig actie te ondernemen.

De data uit Silverfin Insights biedt ook eenvoud op andere vlakken. Aan het einde van het jaar kunnen bijvoorbeeld selecties worden gemaakt om te zien of er nog tussenrekeningen openstaan bij klanten. Dankzij de RGS-codes is deze informatie snel beschikbaar, wat handmatige controles overbodig maakt en de snelheid van schakelen vergroot.

Niet alleen accountants, maar ook fiscalisten maken dankbaar gebruik van de real-time data van Silverfin. De datahub geeft hen direct inzicht in actuele omzetcijfers, wat helpt bij het controleren en aanpassen van voorlopige aanslagen. Dit voorkomt onverwachte belastingschulden voor klanten aan het einde van het jaar.

Verder in de toekomst kijken

De cijfers uit Silverfin bieden 216 de mogelijkheid om ondernemers beter te adviseren over hun financiële situatie. Zo kunnen analyses over liquiditeit uit het systeem worden gehaald, waarmee de accountant kan adviseren over bijvoorbeeld werkkapitaal en betalingsverplichtingen. Dit helpt ondernemers om financiële uitdagingen beter te beheersen.

Om de gesprekken met de klant nog meer waarde te geven kan de accountant professionele, gepersonaliseerde en gestandaardiseerde rapportagesets aanmaken per maand, kwartaal of jaar. Zo adviseer je niet meer alleen rondom de jaarrekening. We schreven al eerder een blog op Accountancy Vanmorgen over waarom advisering rondom de jaarrekening niet meer van deze tijd is.

Informatie voor stakeholders

Hoewel het opstellen van de jaarrekening soms als een verplichting wordt gezien, merkt 216 dat het belang van actuele verantwoording toeneemt. Niet alleen de Belastingdienst, banken en de KvK hebben behoefte aan inzichtelijke data, maar ook aandeelhouders en financiers eisen actuele rapportages. Met Silverfin kan 216 snel en overzichtelijk analyses en rapportages genereren, waardoor de accountant zijn rol als dataregisseur optimaal kan vervullen.

Wil je weten net als 216 ook data optimaal benutten om tijd te besparen op je dienstverlening? En om je klanten proactief te adviseren?

Win tijd, krijg controle en ga aan de slag met je data >