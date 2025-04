Zo stel je eenvoudig en gestructureerd de jaarrekening op vanuit een administratie

Voor veel accountants is het samenstellen van een jaarrekening een tijdrovend proces. Handmatige controles, losse notities en het voortdurend schakelen tussen verschillende tools maken het werk niet altijd even eenvoudig en foutgevoelig.

Tegelijkertijd is nauwkeurigheid essentieel. De boekhouding moet volledig en juist worden afgesloten. Met de Online Samenstel-Assistent (OSA) maken we dit proces voor jou als accountant makkelijker. In dit blog lees je meer over de rol van de OSA voor jouw accountantskantoor.

Eenvoudig de jaarrekening opstellen

De Online Samenstel-Assistent, onderdeel van Visma eAccounting voor accountants, is verder uitgebreid. Met deze tool hou je snel en eenvoudig de voortgang bij van al je klantadministraties en zorg je ervoor dat al je administraties gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden op juistheid en volledigheid. Vanaf nu is het ook mogelijk om de jaarrekening direct op te stellen vanuit de boekhouding in eAccounting. Zo hoef je niet meer je administraties en gegevens te importeren en exporteren; alles gaat eenvoudig en snel vanuit de Online Samenstel-Assistent. Bovendien kan je eenvoudig nog de laatste details aanpassen en meteen doorvoeren in de jaarrekening.

Minder handmatig werk, meer controle

Is de onderneming niet verplicht te deponeren maar wil je wel netjes de boekhouding afsluiten met een persoonlijke jaarrekening? Of vallen veel van je administraties onder het kleine MKB segment en wil je deze makkelijk en snel afronden zonder steeds te schakelen naar andere tools?

Met de Online Samenstel-Assistent kan je direct vanuit je boekhouding de jaarrekening genereren. Importeren en exporteren is nu verleden tijd. De gehele boekhouding van eAccounting is naadloos geïntegreerd. Je kan vanuit ieder pakket, en met één druk op de knop, een complete jaarrekening genereren. Het sluitstuk van je boekhouding.

Persoonlijk, uniform en in een handomdraai

In de rapportagemodule zijn sjablonen toegevoegd zodat alle teksten voor de jaarrapporten direct worden ingevoegd. Standaard teksten voor bijvoorbeeld je opdrachtbevestiging of grondslagen kun je opslaan en worden direct in de jaarrekening geplaatst. Ook je logo en externe documenten kan je in het sjabloon opslaan en je kunt zelfs rapportonderdelen toevoegen. Met deze sjablonen heb je altijd een uniforme jaarrekening en worden klantgegevens automatisch uit de administratie opgehaald. Weinig moeite en toch een volledig rapport.

Premium functies in eAccounting

De jaarrekening-functionaliteit maakt deel uit van ons premium model. De premium functies zijn beschikbaar voor alle kantoren die werken met eAccounting. Tot mei is de jaarrekening-functionaliteit gratis voor alle kantoren. Daarna ga je pas betalen als je ook echt gebruik gaat maken van deze functies.

Het opstellen van de jaarrekening is de eerste functie die onder het premium model valt. In de loop van de tijd wordt het Online Samenstel-Assistant Premium model steeds verder uitgebreid met handige tools om de administraties van je klanten nog makkelijker en efficiënter bij te houden. We houden je op de hoogte.

Klaar om samenstellen opnieuw uit te vinden?

Wil je de administratie – van boekhouding tot jaarrekening – van je klanten efficiënt en eenvoudig op orde brengen? Met de Online Samenstel-Assistent stel je direct vanuit de administratie een volledige jaarrekening op. Zonder te veel omwegen en handmatig werk. Download onze brochure en ontdek hoe we jouw kantoor helpen om processen te automatiseren en tijd te besparen. Zodat jij meer tijd kan besteden aan het adviseren van de ondernemer.

Download de brochure