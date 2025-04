De Jong & Laan verstevigt due diligence-expertise met overname TIC Advisory

De Jong & Laan breidt haar dienstenportfolio verder uit met de aansluiting van TIC Advisory, een specialist in financieel due diligence. Daarmee wordt door de toevoeging van vestigingen in Amsterdam, Deventer en Leusden ook de landelijke dekking verstevigd.

De professionals van TIC Advisory blijven voorlopig onder hun eigen naam werken. Aan het logo wordt op korte termijn ‘Powered by de Jong & Laan’ toegevoegd, waarmee de verbinding zichtbaar wordt gemaakt.

De Jong & Laan bood al een breed scala aan due diligence-diensten aan. Met de komst van TIC Advisory wordt deze expertise verder verdiept en verbreed, licht het kantoor toe. “De huidige markt vraagt om snelle analyses, scherpe inzichten en specialistische kennis. Met TIC Advisory aan onze zijde kunnen we klanten nog beter ondersteunen bij aan- en verkooptrajecten en hen helpen risico’s helder in kaart te brengen. Bovendien bieden we hen inzicht in hoe ze kansen maximaal kunnen benutten,” aldus Annemarie Schulenburg, partner corporate finance bij de Jong & Laan.

Jurgen van Breukelen, CEO van de Jong & Laan, onderstreept het strategische belang: “Onze ambitie is om hét advieskantoor voor het MKB(+) te zijn. Dat vraagt om voortdurende investering in inhoudelijke verdieping en het ontwikkelen van onze mensen. Met TIC Advisory voegen we niet alleen hoogwaardige expertise toe, maar ook een partner die ons helpt onze klanten nog beter te begeleiden bij belangrijke organisatieontwikkelingen. Tegelijkertijd biedt het onze collega’s de kans zich verder te ontplooien binnen een breder netwerk en uitdagend klantenpakket.” De Jong & Laan en TIC Advisory delen dezelfde visie op klantgerichtheid, kwaliteit en het bouwen aan duurzame relaties, licht Van Breukelen toe. “Deze gedeelde waarden vormen de basis voor een sterke samenwerking en helpen ons beiden verder groeien.”

Ook Jos Raben en Ralph Hoogerhuis, beide partner van TIC Advisory, kijken vol vertrouwen uit naar de toekomst: “Dit is de volgende stap in onze reis, die zes jaar geleden begon. Deze fusie stelt ons in staat om een geïntegreerde Due Diligence-dienst aan te bieden die Financial Due Diligence, Tax Due Diligence, HR Due Diligence en ESG Due Diligence omvat. Samen met de andere Advisory professionals van de Jong & Laan zullen we onze positie in de Nederlandse M&A markt verder versterken en uitbouwen!”