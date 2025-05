Failliete Limburgse boekhouder dupeerde ook vrienden

Van Gool (65) was eigenaar van een administratiekantoor in Venray en bestuurder van een groep bedrijven, waaronder horecazaken als het Maashotel, café-restaurant Bij Christoffel en een pannenkoekenhuis in Broekhuizen. In eerste instantie leek zijn ondernemersavontuur voortvarend van start te gaan, maar interne conflicten, personeelswisselingen en de coronacrisis zorgden voor grote financiële problemen.

Weggesluisd geld

In februari stelde curator Rob Coppus Van Gool al aansprakelijk voor het faillissement van zijn administratiekantoor. Volgens het faillissementsverslag werden er in vier jaar tijd minstens 424.000 euro van de bedrijfsrekening gehaald zonder enige zakelijke tegenprestatie. Dat geld verdween deels in de horecaondernemingen en werd deels gebruikt voor privédoeleinden. “Het kantoor fungeerde als een bank,” aldus Coppus. Toen het geld op was, moest ook het administratiekantoor het faillissement aanvragen.

Vrienden en bekenden

Nu blijkt dat Van Gool ook op grote schaal geld leende van particulieren. In veel gevallen ging het om cliënten van zijn administratiekantoor of mensen met wie hij een persoonlijke band had. Zo leende een bevriend stel 250.000 euro aan Van Gool, spaargeld dat bedoeld was om een huisje in Spanje te kunnen kopen. Dat plan kunnen ze nu vergeten. “We kenden Peter al 27 jaar,” zegt de man in De Limburger. “We vertrouwden hem. Hij was onze boekhouder, we waren bij de begrafenis van zijn vrouw en zijn hertrouwen. Maar hij heeft misbruik gemaakt van ons vertrouwen.”

Het stel dacht de lening goed te hebben vastgelegd: ze eisten een hypotheekrecht op het pand waarin Van Gool een slagerij exploiteerde. Maar later bleek dat Van Gool de notaris had gevraagd de hypotheekakte niet te passeren. “Ik was verbijsterd,” aldus de vrouw. Toen Van Gool in juni 2023 ook geen rente meer uitbetaalde en zijn horecabedrijven failliet gingen, begon het stel te vermoeden dat er veel meer mis was.

Zes miljoen schuld

Curator Jeroen Bakkers, die Van Gools persoonlijke faillissement afhandelt, bevestigt dat de boekhouder van “een grote groep particulieren” geld leende. Een deel daarvan werd gebruikt voor de opstart en inrichting van horecabedrijven. In totaal bedraagt Van Gools schuld bijna zes miljoen euro. Daarvan heeft 2,7 miljoen betrekking op schuldeisers met een hypotheek- of pandrecht. De rest heeft geen enkele zekerheid.

Volgens Bakkers is nog onduidelijk of er na verkoop van de bezittingen – vier panden, volgens het kadaster – nog iets overblijft voor de schuldeisers. Uit het faillissementsverslag blijkt dat ook andere geldschieters dachten een hypotheekrecht te hebben, maar dat deze slechts op papier bestonden. De notaris had de akten nooit gepasseerd.

De Limburger schrijft dat Van Gool om commentaar is gevraagd, maar dat deze tot nu toe niet heeft gereageerd.

Bron: De Limburger