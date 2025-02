Curator stelt eigenaar failliet administratiekantoor aansprakelijk

De eigenaar van administratiekantoor Van Gool in Venray wordt door de curator verantwoordelijk gehouden voor het faillissement van zijn bedrijf. Volgens het faillissementsverslag zijn er grote bedragen weggesluisd, waardoor het kantoor uiteindelijk in de financiële problemen kwam.

Van Gool maakte deel uit van een grotere groep van zeven bedrijven, waarvan er vier vorig jaar failliet gingen. Onder deze ondernemingen bevonden zich onder andere het Maashotel, café-restaurant Bij Christoffel en een pannenkoekenhuis in Broekhuizen. De ondernemer uit Venray had deze horecazaken begin 2019 overgenomen in de hoop ze winstgevend te maken. De realiteit bleek echter anders: interne conflicten, personeelswisselingen en de coronacrisis zorgden voor flinke tegenslagen.

Gaten gedicht met kantoorwinsten

Naast de algemene uitdagingen in de horecasector speelde een andere financiële kwestie een grote rol. Twee van de horecabedrijven bleken gezamenlijk ruim een half miljoen euro te veel aan coronasteun te hebben ontvangen. Dit bedrag moest in 2023 worden terugbetaald, terwijl de exploitatiekosten door stijgende energie- en personeelskosten al onder druk stonden.

Om de tekorten op te vangen, werden volgens curator Rob Coppus grote sommen geld vanuit het administratiekantoor doorgesluisd. Een deel belandde bij de moedermaatschappij om de horecaondernemingen overeind te houden, terwijl een ander deel op de persoonlijke rekening van de eigenaar terechtkwam. Dit geld zou gebruikt zijn voor privéverplichtingen.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat er over een periode van vier jaar in totaal 424.000 euro van de rekening van het administratiekantoor is verdwenen, zonder dat het bedrijf hier iets voor terugkreeg. “Het kantoor fungeerde als een bank,” aldus Coppus. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat het administratiekantoor zelf financieel in de knel kwam en eind vorig jaar faillissement moest aanvragen.

Aansprakelijk gesteld

Volgens de curator heeft de ondernemer het administratiekantoor volledig ingezet voor het financieren van zijn privéactiviteiten en verliesgevende horecabedrijven. Daarom stelt hij zowel de ondernemer als de moedermaatschappij aansprakelijk voor het tekort in de failliete boedel.

Omdat zowel de moedermaatschappij als de ondernemer aangaven de schuld niet te kunnen voldoen, vroegen zij vorige maand zelf het faillissement aan.

Bron: De Limburger