PwC: belastingbijdrage bedrijven stijgt sneller dan economie, maar blijft achter bij inflatie

Naast de betaalde belastingen, inde het bedrijfsleven nog eens 184 miljard euro voor de schatkist in dezelfde periode. De stijging van zowel betaalde als geïnde belastingen, respectievelijk 2,1 procent en 5,1 procent, overtreft de reële economische groei van 1,0 procent in 2024, maar de betaalde belastingen stegen minder hard dan de inflatie van 3,3 procent.

Met het publiceren van deze cijfers wil PwC eraan bijdragen dat de debatten over het ondernemingsklimaat, en als onderdeel daarvan het belastingklimaat, binnen en buiten de politiek worden gevoerd op basis van feiten en cijfers. Volgens Barbara Baarsma, hoofdeconoom bij PwC, blijft de rol van het bedrijfsleven als belastinginner hierin vaak onderbelicht, terwijl dit grote maatschappelijke waarde heeft. “Het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol in het innen van belastingbijdragen, die nodig zijn om de schatkist te vullen en publieke diensten te ondersteunen. Hiermee helpen zij de uitvoeringskosten voor de overheid te verminderen.”

In het afgelopen jaar heeft de vennootschapsbelasting, hoewel licht gedaald ten opzichte van 2023, met 44,2 miljard euro nog steeds de grootste bijdrage geleverd aan de totale belastinginkomsten van het bedrijfsleven. Edwin Visser, hoofd belastingbeleid bij PwC: “De daling is waarschijnlijk mede het gevolg van incidentele factoren zoals een uitzonderlijke afschrijvingsmogelijkheid en een arrest van de Hoge Raad. Wat de schommelingen in de totale vpb-opbrengst ook laten zien is dat deze lastig zijn in te schatten. Dit komt ook door de grote fluctuaties in gerealiseerde winsten en de mogelijkheid om verliezen te verrekenen.”

Het rapport belicht ook de stijging van werkgeversbijdragen aan de Zorgverzekeringswet. De stijgende zorgkosten hebben geleid tot een verhoging van bijna vijftig procent in zeven jaar tijd, wat aanzienlijke implicaties heeft voor de brutoloonkosten en daarmee het ondernemingsklimaat.

Aantal belastingen constant, administratieve druk niet

Hoewel het aantal belastingen en sociale premies waarmee het bedrijfsleven te maken heeft net als vorig jaar 54 is, betekent dat niet dat het belastingklimaat stabiel is. Baarsma: “Aanpassingen bij zowel de geïnde als de betaalde belastingen leiden tot stijging van de administratieve lastendruk en beïnvloedt ook de liquiditeitspositie van bedrijven, omdat het moment van innen en afdragen niet steeds samenvallen. Het is daarom belangrijk dat de overheid niet alleen oog heeft voor het aantal, maar ook voor de administratieve complexiteit van de regelingen.”