Wie trekt aan de touwtjes in de beroepsprofieldiscussie?

Wat begon als een discussie over opleidingsroutes en beroepsprofielen is inmiddels uitgegroeid tot een stevig potje touwtrekken tussen bestuurders en beroepsgenoten. Aan de ene kant het NBA-bestuur dat de rust wil bewaren en wijst op continuïteit. Aan de andere kant mkb-accountants die vrezen dat hun bevoegdheden stukje bij beetje worden afgepeld.

Wat is hier nu feit, wat is interpretatie – en wie bepaalt uiteindelijk het beeld?

Het NBA-bestuur: ‘Er verandert niets, echt niet’

Volgens de NBA hoeven accountants zich geen zorgen te maken. Niemand verliest zijn bevoegdheid. Studenten kiezen zelf voor een assurance-route of een route zonder certificeringsbevoegdheid. Er is, aldus het bestuur, eerder sprake van verbreding dan van inperking. Meer aandacht voor assurance, meer ruimte voor specialisatie.

Toch is de toon in de communicatie scherp: wie het niet met het bestuur eens is, zou ‘feitelijk onjuist’ redeneren. Een begrijpelijke verdedigingsreflex, maar het maakt de kloof alleen maar groter.

De mkb-coalitie: ‘Onze rol wordt uitgehold’

Aan de andere kant van het touw vinden we een opvallende coalitie: NOVAA, SRA, MKB-Nederland en kritische geluiden van onder meer John Weerdenburg. Hun boodschap: het nieuwe beroepsprofiel leidt tot een stille uitholling van het mkb-accountantschap. De AA wordt zo een adviseur zonder certificeringsbevoegdheid, en daarmee verwatert de positie ten opzichte van andere adviseurs op de markt.

“Een oplossing voor problemen bij grote kantoren wordt afgewenteld op mkb-accountants die hier niets mee te maken hebben,” klinkt het. De verontwaardiging is oprecht – en wijdverbreid.

Strategisch taalgebruik en framing

Opvallend is hoe beide kampen hun boodschap zorgvuldig framen. Het bestuur spreekt over “keuzes” die studenten “bewust maken” – een vorm van autonomie. De oppositie heeft het over “ontnemen” en “verdampen” – termen die verlies suggereren. Beeldvorming is hier net zo belangrijk als de inhoud.

Ook de legitimatie is strategisch: het NBA-bestuur claimt “brede steun”, terwijl de critici wijzen op “eensgezindheid” binnen het mkb. Beide zonder onderbouwing.

Waar draait het echt om?

Het echte meningsverschil draait om wat “certificeringsbevoegdheid” precies betekent in het nieuwe profiel. Volgens de NBA verandert er niets – studenten kunnen nog steeds kiezen voor een route mét bevoegdheid. Volgens de critici betekent dit in de praktijk dat de reguliere AA-route die bevoegdheid niet meer oplevert, en dat de mkb-accountant dus terrein verliest.

En dat raakt aan meer dan opleidingskeuzes – het gaat om de kern van de professionele identiteit.

Macht en representatie

Die identiteit hangt nauw samen met de plek die mkb-accountants innemen in de beroepsorganisatie. En dat is misschien wel de echte breuklijn: het gevoel dat zij onvoldoende vertegenwoordigd zijn in het bestuur van de NBA. De kritiek op governance is niet nieuw, maar deze discussie laat zien dat het geen loos sentiment is.

De frustratie wordt versterkt doordat belangrijke partijen als MKB-Nederland geen uitnodiging hebben ontvangen om hun visie te delen. Als je het gevoel hebt dat je buitenspel staat, ga je vanzelf harder trekken aan het touw.

Het besluitvormingsproces: open of dichtgetimmerd?

Op papier is het besluitvormingsproces keurig: consultatiefases, een formele stemming, ruimte voor inbreng. Maar veel critici ervaren het anders. Zij zien een strak geregisseerd traject dat weinig ruimte laat voor echte invloed.

Daarom verschuift het strijdtoneel naar de media. Het NBA-bestuur publiceert statements op de eigen website, terwijl de oppositie zich roert op LinkedIn en in vakbladen. De strijd om de beeldvorming is minstens zo belangrijk als de stemming op 16 juni.

En de feiten dan?

Opvallend: er wordt met grote stelligheid gesproken, maar zelden onderbouwd met data. Hoeveel studenten kiezen daadwerkelijk voor de assurance-route? Wat zijn de gevolgen voor de arbeidsmarktpositie van de AA? Het blijft bij aannames, inschattingen en retoriek. Daarmee wordt het moeilijk om het debat op inhoud te voeren.

Wat staat er echt op het spel?

Deze discussie is niet alleen technisch of procedureel. Het is een strijd om status, identiteit en zeggenschap. Mkb-accountants zien hun beroepsstatus onder druk staan. Grote kantoren zien wellicht liever een helder onderscheid tussen verschillende beroepsprofielen.

En daar zit de politieke kern van het verhaal: dit is een strijd om invloed, macht en positionering binnen het beroep. Geen schande, zolang het spel eerlijk gespeeld wordt.

Laat het debat het beroep versterken

Elke beroepsgroep die zichzelf serieus neemt, kent dit soort discussies. En dat is goed. Maar dan moeten alle stemmen gehoord worden, zonder dat iemands argument weggezet wordt als ‘feitelijk onjuist’ alleen omdat hij een andere visie heeft.

De vraag is niet wie er gelijk heeft, maar hoe we samen zorgen voor een profiel dat het beroep toekomstbestendig maakt én recht doet aan alle spelers in het veld – van groot tot klein, van assurance tot advies.

De beroepsgroep verdient een profiel dat niet uitdeelt of inperkt, maar versterkt. En een organisatie die álle leden serieus neemt. Dan wint uiteindelijk niet het bestuur of de oppositie – maar het vak zelf.

In een volgend artikel zal ik ingaan op een mogelijke route om tot overeenstemming te komen.

