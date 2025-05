Accountants maken meeste werk van automatisering als oplossing personeelstekort

Het tekort op de arbeidsmarkt is nog altijd nijpend: twee op de drie ondernemers hebben er last van, meldt het CBS. Accountantskantoren lossen dat vooral op met meer automatisering.

De cijfers zijn afkomstig uit de Conjunctuurenquête Nederland van april 2025, gehouden in samenwerking met KVK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. Tekort aan arbeidskrachten speelt vooral in het grootbedrijf (72%); binnen het kleinbedrijf kampt 61% met een gebrek aan personeel. Met name de grote bedrijven geven dan ook aan maatregelen te nemen. Daar zet bijna 30% in op meer automatisering, tegen 25% in het middenbedrijf en 19% in het kleinbedrijf. De kleinere bedrijven kiezen relatief vaak voor het beperken van de productie tot wat met de beschikbare capaciteit mogelijk is: dat doet 20%.

Bouw lokt met arbeidsvoorwaarden

Vooral de bouw ervaart een tekort aan mensen: 80% van de bedrijven in die sector meldt dat. In de bedrijfstak cultuur, sport en recreatie ligt het aandeel met 55% het laagst. Ondernemers in de bouw proberen het gebrek op te lossen met beperking van de productie (30%) en vooral betere arbeidsvoorwaarden (40%). Opmerkelijk: in andere sectoren is het percentage ondernemers dat zegt mensen te willen lokken met betere arbeidsvoorwaarden gedaald.

Accountants maken meeste werk van automatisering

Accountants vallen onder de SBI-categorie 69: rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie. In die categorie zegt de grootste groep het personeelstekort te willen aanpakken met meer automatisering: 45,7%. Dat is veel meer dan gemiddeld; alleen in de groep overige zakelijke dienstverlening (42,6%) en de drankenindustrie (40%) zeggen ook vier of meer op de tien ondernemers in te zetten op ICT. Daarnaast hanteert 37,6% van de accountants en administratiekantoren nog altijd het wapen van de betere arbeidsvoorwaarden.

Productiviteitsverhoging

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt richten ondernemers zich vaker op het verbeteren van de arbeidsproductiviteit. Ruim driekwart van de ondernemers geeft aan maatregelen te nemen om de productiviteit binnen hun bedrijf te verhogen. De maatregelen die zij het meest noemen zijn investeringen in technologie en automatisering en het invoeren van efficiëntere processen. Accountants en administratiekantoren investeren met 65,5% het meest van alle bedrijfstakken in betere automatisering om de productiviteit te verbeteren. Voor 50% is personeelsgebrek de belangrijkste belemmering om de productiviteit te verhogen.