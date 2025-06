SnelStart richt zich met uitbreiding directie op volgende groeifase

SnelStart, leverancier van boekhoud- en ondernemerssoftware, breidt haar directie uit. In mei zijn Remco van Beek (directeur Softwareontwikkeling) en Rogier Brinker (directeur Commercie & Product) gestart. In juni volgde Sander Poos als directeur Ventures & Integratie.

Samen met Iris Barhorst (Financiën & Organisatie) vormen zij het nieuwe directieteam onder algemeen directeur Herman Weessies.

Verdubbeling

In 2020 zette SnelStart koers naar een verdubbeling van het aantal betalende klanten. Die ambitie is inmiddels gerealiseerd, meldt het softwarebedrijf. “We staan nu aan de vooravond van een volgende groeifase”, zegt algemeen directeur Herman Weessies. “Onze software ontwikkelt zich snel, ons klantenbestand groeit en de markt vraagt om scherpe keuzes. Die maak je alleen met de juiste mensen. We zijn dan ook ontzettend blij dat we drie ervaren en bevlogen directeuren hebben gevonden die perfect passen bij onze ambities.”

“Het voelt alsof de puzzel klopt”, vult Iris Barhorst aan. “Remco, Rogier en Sander brengen ieder hun eigen expertise mee, maar delen dezelfde energie en visie. We wilden deze stap niet koste wat het kost zetten, maar alleen als het echt klopte en goed voelde. En dat is precies wat het doet.”

Nieuwe structuur

De vier directeuren gaan ieder een eigen deel van de organisatie leiden, met een gezamenlijke koers. Samen zetten zij de lijnen uit voor de toekomst van SnelStart. Daarover meldt het bedrijf: ‘De nieuwe structuur maakt gerichte aandacht mogelijk voor technologische ontwikkeling, klantbehoefte én het integreren van veelbelovende ventures: kleine softwarebedrijven met groeipotentieel. Zo ontstaat ruimte om innovatieve oplossingen versneld naar de markt te brengen en SnelStart verder te positioneren als partner in duurzaam en slim ondernemerschap.’

Ter ondersteuning van die nieuwe fase opent SnelStart eind juli bovendien een extra kantoor in Amersfoort.

Wie zijn de nieuwe directeuren?

Remco van Beek, directeur Softwareontwikkeling, brengt bijna twintig jaar ervaring mee uit strategische en leidinggevende rollen bij Avanade Netherlands. Met een achtergrond in software engineering en solution architecture voegt hij niet alleen diepgaande technische expertise toe, maar ook visie op digitale transformatie. Van Beek: “Software moet niet alleen slim zijn, maar vooral relevant. Door technologie strategisch in te zetten, bouwen we oplossingen die ondernemers vandaag én morgen vooruithelpen.”

Rogier Brinker, directeur Commercie & Product, richtte zich de afgelopen 16 jaar bij ABN AMRO en Tikkie op groei en ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Met zijn bancaire achtergrond en commerciële ervaring wil hij bijdragen aan de verdere groei en vernieuwing van SnelStart. Brinker: “SnelStart is echt een parel in de markt voor boekhoud-, bank- en fiscale software: een unieke combinatie van kwaliteit, innovatie en prijs. Het is een sterk softwareproduct met logische aanvullende diensten zoals opleidingen, financiering en incasso. Hiermee wil ik graag nog veel meer bedrijven en accountantskantoren laten kennismaken.”

Sander Poos is directeur Ventures & Integratie. Hij was eerder actief als Managing Director Benelux bij Indeed.com, directeur bij TMG en is oprichter van HR-consultancyadviesbureau Sandaka BV. Sander: “Innovatie zit vaak in MKB-bedrijven met grote ideeën. Wij helpen die ideeën de markt op, binnen het sterke SnelStart-netwerk.”

SnelStart is al actief sinds 1982. Inmiddels zijn ruim 160.000 ondernemers klant. Het softwarebedrijf heeft ruim 200 medewerkers en meerdere vestigingen in het land.

Foto v.l.n.r.: Rogier Brinker, Remco van Beek, Sander Poos, Iris Barhorst en Herman Weessies voor het nieuwe SnelStart-kantoor in Amersfoort (opening eind juli). Foto: Tim Meijer.

