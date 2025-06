Wanbetaling brengt Nederlandse mkb’ers in financiële problemen

Uit de Exact MKB Barometer 2025, uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect, blijkt dat 14,2% van de facturen niet binnen de afgesproken termijn en dus te laat wordt betaald. Zeker 2,4% wordt nooit betaald. Dit leidt voor 65% van de mkb’ers tot omzetverliezen, waarbij ondernemers jaarlijks gemiddeld €13.000,- omzet mislopen.

Druk op liquiditeit, maar ook kansen voor verbetering

Hoewel late betalingen een serieuze aanslag vormen op de cashflow en het groeivermogen van bedrijven, zijn er ook manieren om deze uitdaging het hoofd te bieden. Het tijdig ontvangen van betalingen is voor een derde van de ondernemers de grootste uitdaging binnen hun financiële administratie. De gemiddelde betalingstermijn aan mkb’ers bedraagt 27,7 dagen, met uitschieters tot 34 dagen in de industriesector. Ondernemers in de handelssector krijgen het snelst betaald, gemiddeld binnen 22 dagen.

Ondanks deze druk op de financiële gezondheid van bedrijven, blijkt uit het onderzoek dat er nog volop kansen liggen. Een vijfde van de ondernemers geeft aan zich niet te beschermen tegen wanbetaling. Juist in tijden van stijgende kosten en personeelstekorten is het belangrijk om als ondernemer proactief te handelen. “Een geautomatiseerd debiteurenbeheer geeft ondernemers de mogelijkheid risico’s beter te beheersen en financieel sterker uit de situatie te komen”, aldus Kuno Klumpers, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van boekhoudsoftware binnen Exact. “Ontwikkelingen op het gebied van AI spelen een belangrijke rol in het automatiseren van debiteurenbeheer. Er kunnen op basis van eerdere betalingen niet alleen voorspellingen worden gedaan over het toekomstig betaalgedrag van debiteuren, maar op basis van afwijkingen kunnen er ook mogelijke betaalproblemen gesignaleerd worden.”

Meer grip begint met inzicht

Ruim een derde van de ondernemers schakelt een incassobureau in of controleert de kredietwaardigheid van nieuwe klanten om zich te beschermen tegen wanbetaling. Toch zijn er veel bedrijven die nog steeds risico’s accepteren of pas later actie ondernemen. Exact pleit voor meer bewustzijn en het nemen van praktische stappen. Het verbeteren van debiteurenbeheer kan bedrijven helpen om financiële problemen te voorkomen en de bedrijfsvoering te stabiliseren. Met actueel inzicht in openstaande vorderingen, gestructureerde opvolging van facturen en duidelijke afspraken kunnen bedrijven het verschil maken.