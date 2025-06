Visma versterkt aanbod in de zorg met overname EscuLine

EscuLine is opgericht in 2017 en is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Met haar business intelligence (BI), AI in de zorg en data-analyseplatform biedt het bedrijf realtime performance monitoring, tracking van zorgkwaliteit en compliance reporting op maat voor zorgverleners. Momenteel bedient EscuLine zo’n 65 zorginstellingen, waaronder acht van de top 20 grootste ouderenzorginstellingen in Nederland.

Sander Odijk, managing director SureSync: “Samenwerking is onmisbaar in de zorg. Daarvoor zijn vaak veel gegevens nodig; data die vaak opgesloten zit in een groot landschap van applicaties. Hierdoor mist het overzicht, waardoor het verbeteren en het efficiënter maken van zorgprocessen moeilijk is. Alles begint met inzicht. Met de toevoeging van EscuLine aan ons productaanbod zorgen we voor grip op data en meer tijd voor de zorg. Zo nemen we de druk bij zorgverleners weg, zodat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: het verlenen van zorg.”

Een mooi voorbeeld hiervan is het programma Keteninformatie Kerngegevens Verbeteren (KIK-V), melden de betrokken partijen. ‘KIK-V helpt zorgorganisaties om op een veilige, efficiënte en betekenisvolle manier data te delen met andere partijen. Door gebruik te maken van een gezamenlijke afsprakenset met uniforme definities en peildata kunnen gegevens eenvoudig worden hergebruikt, bijvoorbeeld voor externe verantwoording en interne kwaliteitsverbetering. Dit verlaagt de registratielast en vergroot de databeschikbaarheid. Binnen KIK-V werken partijen zoals ActiZ, IGJ, VWS, NZa, Patiëntenfederatie Nederland, het Zorginstituut, Zorgverzekeraars Nederland en de Zorgkantoren samen aan betere afstemming van informatievragen.’

Robert van Ginkel, algemeen directeur en founder van EscuLine: “We zijn ontzettend blij om onderdeel te worden van de Visma-familie en samen met SureSync de gegevensuitwisseling en de BI en AI toepassingen die wij ontwikkelen voor zorgorganisaties beschikbaar te maken. Met EscuLine bieden we meer dan 250 integraties met verschillende data-aanbieders en platformen, waardoor we in samenwerking met SureSync een full-suite platform bieden van data-inzichten via dashboarding tot gegevensuitwisseling met ketenpartners. Door EscuLine onder te brengen bij Visma en nauw samen te werken met SureSync zetten we een belangrijke stap om onze missie verder waar te maken: data die nu vaak gefragmenteerd wordt verzameld binnen zorginstellingen en sectoren, beter benutten over de grenzen van organisaties heen.”

EscuLine zal blijven opereren onder haar eigen naam en het huidige personeelsbestand en managementteam blijven aan.