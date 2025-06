Ruim 90 algoritmes van Financiën nu openbaar

Het ministerie van Financiën heeft inmiddels 98 algoritmes opgenomen in het Algoritmeregister. Daarmee zet het een belangrijke stap in het vergroten van transparantie over het gebruik van geautomatiseerde besluitvorming binnen de rijksoverheid. Het register, dat moet laten zien welke algoritmes invloed hebben op burgers en bedrijven, wordt in 2025 verder gevuld.

Het Algoritmeregister is opgezet om burgers inzicht te geven in hoe overheidsorganisaties algoritmes inzetten bij beslissingen die hen kunnen raken. Hoog-risico algoritmes – zoals benoemd in de Europese AI-verordening – krijgen daarbij prioriteit. Ook algoritmes die niet hoog-risico zijn, maar wel impact hebben op betrokkenen (categorie B), moeten volgens een motie van de Tweede Kamer worden geregistreerd.

Algoritmes bij Financiën

De 98 algoritmes die Financiën tot nu toe heeft geregistreerd, zijn afkomstig van de Belastingdienst (35), de Douane (48), de Dienst Toeslagen (5) en het beleidsdepartement (10). Daarbij gaat het vooral om algoritmes die vallen onder categorie B. Geen van de algoritmes valt momenteel in categorie A (hoog risico).

Naar volledige registratie

Om tot registratie te komen, worden binnen de organisaties eerst alle algoritmes geïnventariseerd. Vervolgens wordt bepaald welke daarvan in het register thuishoren. Elk algoritme krijgt een beschrijving, die na controle wordt gepubliceerd. Categorie A-algoritmes worden direct geregistreerd. Voor overige categorieën is een gefaseerde aanpak nodig.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft 84 algoritmes in categorie B. Hiervan zijn er inmiddels 35 gepubliceerd. De rest volgt in fases. Het definitieve aantal kan nog wijzigen, bijvoorbeeld als sommige algoritmes toch niet in gebruik worden genomen.

Douane

De Douane heeft zijn registratie afgerond. Alle 48 algoritmes in categorie B zijn inmiddels opgenomen in het register.

Dienst Toeslagen

Bij Toeslagen zijn 26 algoritmes in categorie B geclusterd, en 20 in categorie C. Slechts 5 zijn tot nu toe gepubliceerd. Door beperkte capaciteit en de ontwikkeling van nieuwe algoritmes loopt de dienst achter op schema. In 2025 moeten 11 algoritmes worden toegevoegd; de rest volgt in 2026.

Beleidsdepartement

Van de 19 algoritmes (8 in categorie B, 11 in categorie C) zijn er 10 gepubliceerd. Voor de resterende 9 is een planning opgesteld.

Volledige vulling in zicht

Het ministerie van Financiën verwacht dat de Belastingdienst, de Douane en het beleidsdepartement eind 2025 hun bijdrage aan het register volledig hebben geleverd. Dienst Toeslagen sluit naar verwachting in 2026 aan. Daarmee komt de toezegging uit 2023 om het register up-to-date te maken uiterlijk volgend jaar een stap dichterbij.