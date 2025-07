AFM start consultatie over uitbreiding geschiktheidstoets beleidsbepalers accountantsorganisaties

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is een consultatieronde gestart over de nieuwe Beleidsregel geschiktheid Wta 2026. Deze moet de bestaande beleidsregel uit 2018 vervangen en is noodzakelijk vanwege een voorgenomen wetswijziging die het toetsingskader voor beleidsbepalers binnen accountantsorganisaties aanzienlijk uitbreidt.