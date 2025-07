NBA niet blij met aanpassing regels deskundigen op twee fronten

De NBA is bezorgd over de totstandkoming van aangepaste regels inzake deskundigen, zoals voorgesteld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

Het nu voorliggende consultatiedocument ziet op aanpassingen in de standaarden, nadat eerder toevoegingen aan de code of ethics zijn ontwikkeld. De NBA pleit er in haar reactie voor dat projecten door IAASB en IESBA in gezamenlijkheid en gelijktijdig worden ontwikkeld, geconsulteerd en afgerond.

Vorig jaar heeft de International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) aanpassingen van de code of ethics tot stand gebracht als uitvloeisel van haar ‘External Expert Project’. Als opvolging daarvan stelt de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) nu aanpassingen aan diverse standaarden voor. “De NBA pleit ervoor dat dergelijke aanpassingen niet volgtijdig worden voorgesteld, geconsulteerd en afgerond. Dit stelt belanghebbenden ook beter in staat om voorstellen vanuit verschillende perspectieven te beoordelen, en draagt ook bij aan een gemakkelijkere invoering.”