Herstel box 3 kan door rentevergoeding bijna half miljard duurder uitpakken

Dat meldt het FD. De fiscus is deze maand de hersteloperatie begonnen, waarbij vermogenden belasting kunnen terugvragen als zij aantonen dat zij een lager rendement hebben behaald dan het eerder gehanteerde forfaitaire rendement.

Niet besproken

Wie geld terug krijgt, heeft volgens de Belastingdienst ook recht op een rentevergoeding. Dat heeft het ministerie van Financiën vooraf niet ingeschat, aldus de krant. De rentevergoeding zou niet besproken zijn bij de totstandkoming van de tegenbewijsregeling. Het ministerie hakt binnenkort een knoop door over de kwestie.

Opgaaf rendement geen wijziging

Het FD heeft echter zijn licht opgestoken bij een webinar voor fiscaal dienstverleners, waar de Belastingdienst zou hebben aangegeven dat belastingplichtigen van wie in de aangifte alleen vermogensrendement is aangepast, recht hebben op rentevergoeding. Rente over belastingteruggaaf wordt vergoed als de fiscus de aangifte ongewijzigd overneemt in de aanslag, maar de aanslag te laat oplegt. De opgave van het werkelijke rendement wordt niet als een wijziging van de aangifte gezien, zodat geldt: iemand krijgt belasting terug, dus dan wordt belastingrente vergoed.

De belastingrente inkomstenbelasting was 7,5% in 2024 en is 6,5% in 2025. Uitgaande van een geraamde terugbetaling van € 5,5 miljard zal de tegenbewijsregeling nog eens minimaal € 400 miljoen duurder uitpakken. Wel is de Belastingdienst vorig jaar definitieve aanslagen 2021 gaan opleggen, waardoor over die aangiften geen belastingrente meer hoeft te worden betaald.

Bron: FD